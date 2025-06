El Tinto Barrantes amplía sus valedores y tizna los mejores paladares de O Salnés

Barrantes vivió ayer su día grande, el día más importante de la LII Festa do Viño Tinto e Exaltación de Variedades Autóctonas en el que se eligieron los mejores vinos después de varias semanas de catas por parte de las personas del jurado. La última de ellas se hizo en plena Carballeira de Barrantes, en la carpa habilitada para ello, mientras se procedía al nombramiento de nueve valedores, que se incorporan a la larga lista de defensores del Tinto. La identidad de los propietarios de los mejores vinos de la añada de 2024 se dio a conocer unas horas después, entre la carne y el postre del Xantar de la Festa. Esa distinción como el mejor vino del año fue a parar a manos de Víctor Manuel Oubiña Pérez, que se hizo con el reconocimiento al mejor Tinto, mientras que Carmelo Vieites Santos sería reconocido por haber gestado el mejor vino de las Variedades Autóctonas.

Mientras los catadores iban probando los vinos que habían alcanzado la gran final, el protocolo continuaba desarrollándose a su lado con el nombramiento de los nuevos valedores. Nueve personas en total que la organización considera que se han distinguido siempre en la defensa de este caldo y en su promoción. Con la voz de la joven Rocío Padín, fueron saliendo uno a uno al centro del escenario, donde el maestro de ceremonias les incitaba a jurar, agarrar una vieja cepa y dar con ella un golpe en el suelo que se escuchaba en toda la carpa. Tras ello, tocaba tomarse «un lingotazo» de Tinto Barrantes en una «cunca» hasta vaciarlo y mostrar la «lágrima» que quedaba en la cerámica al público, demostrando la calidad del caldo. Finalmente, todos ellos estamparon su firma en el libro de valedores del Tinto Barrantes.

Imagen de los nuevos valedores del Tinto Barrantes / Noé Parga

El primero de ellos en ser investido fue Ramón Mouriño Alfonso, miembro de la comisión organizadora de la Festa desde 2014 y clave en la celebración de la misma, además de haber sido concejal y pertenecer a una familia de larga tradición vitivinícola en Leiro. Tras el pasó Alberto Vázquez Núñez «Berto do Serradero», también miembro de la comisión y un apasionado del Tinto Barrantes; Victorio Oubiña Martínez, de saga de viticultores que participó durante cuatro años con una caseta en la fiesta; el empresario isleño Ventura García Cores, como un arduo defensor de las excelencias del Tinto Barrantes; Ramón Pose Barrigón, de Coristanco y gran divulgador de los beneficios de este caldo, además de llevar muchos años vinculado a Ribadumia; Rosa Paz Vila, que lleva años cultivando los viñedos de tinto de su familia como una de sus grandes pasiones; José Manuel Chapela, disfrutador de la Festa do Tinto de Barrantes desde hace más de treinta años; José Antonio Paz Fernández, arduo defensor de este vino allí por donde va y con varios viñedos en propiedad; y Manuel Padín Torres, propietario de dos bodegas y colaborador activo en la Festa, con caseta en la carpa de los vinos desde hace más de una década, siendo premiado su vino en diferentes ediciones. El pregonero de esta edición también fue local, ya que se eligió como tal al ribadumiense Juan Meniño, proclamado «Rei da comedia» tras vencer en el programa «No novo rei da comedia» de TVG.

Le tocó cerrar esta fase de la fiesta a David Castro que no solo insistió en la necesidad de regularizar un vino que es cultura, tradición y economía para las familias de Ribadumia, sino que también ensalzó la labor que está realizando el director xeral de la Axencia Galega de Calidade Alimentaria de la Consellería de Medio Rural, Martín Alemparte, que dirige la investigación para conseguir un reconocimiento que llevan décadas aguardando. Castro lo definió como «el hombre clave» del proceso que se está llevando a cabo y volvió a reiterar que en dos años, en 2027, podría llegar la tan ansiada regularización.

Los catadores tuvieron un arduo trabajo. / Noé Parga

Catadores, valedores y políticos se dirigieron entonces hacia el pabellón de deportes, donde se celebraba el tradicional Xantar en el que participaron cerca de un millar de personas , una comida que se ha convertido en uno de los actos centrales de cada edición del Tinto y en la que participan los bodegueros y vecinos de toda la comarca de O Salnés. A mayores, también se entregaron los premios a las mejores camisetas de esta edición, recayendo el primer premio y, por ende, 200 euros, en la Peña Quinto Sentido. Otros 200 euros fueron para el Restaurante Os Castaños como ganador del Concurso de Tapas e Petiscos de este año.

La Festa do Tinto llega a su fin en la jornada de hoy. Todavía con la fiesta nocturna muy presente, sobre las 10.00 horas, comenzará la VIII Andaina Solidaria do Concello de Ribadumia, una iniciativa que suele reunir a decenas de personas y cuya recaudación se dedicará este año a la Asociación TDAH Salnés. La siguiente cita de la jornada será a mediodía, cuando la plaza del Concello acoja la celebración del concierto de la Banda de Música de Ribadumia en compañía de la Banda Condado Norteña. A la misma hora, en la carpa de las casetas del Tinto, se celebrará un showcooking en el que también se maridarán el vermut con el vino Tinto. Aunque de carácter laica, la celebración no elude eventos religiosos como el que se organizará en la capilla de Barrantes, donde tendrá lugar una misa.

Hasta bien entrada la tarde habrá actividades para niños y la posibilidad de degustar este caldo en las casetas y no será hasta las 20.00 horas cuando comience el concierto de Añoranza y M80. Este año, el papel de cierre de la fiesta más importante de Ribadumia lo asumirá la orquesta Panorama, que volverá a mostrar todo su espectáculo de luz y sonido en la Carballeira de Barrantes, un espectáculo que rivalizará con los fuegos de artificio que se verán a medianoche.