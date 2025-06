«Para seguir creciendo no queda otra que entrenar como un auténtico loco»

El vilagarciano Jorge Rodríguez se ha convertido en uno de los mejores jugadores de pádel de Galicia, quinto del ránking y en plena progresión ascendente.

¿Cómo empezó en el pádel?

Empecé a jugar hace unos 13 años coincidiendo con la apertura de Arousa Pádel. Me apunté con un amigo con el que jugaba al tenis en O Rial y nos fue bien. Empezamos en la última categoría y ya me empezó el gusanillo. Lo que me hizo decidirme cambiar el tenis por el pádel fue que en Galicia llueve mucho en invierno y al no disponer de pistas cerradas nos pasábamos mucho más tiempo en el gimnasio que en la pista. Probé al pádel, me pareció divertidísimo y ya me quedé.

¿Cuándo se planteó empezar a competir al máximo nivel?

Fue todo muy progresivo. De estar jugando con amigos, pronto empecé a jugar torneos en los que me fue yendo bien e iba subiendo de categoría. Muchos entrenadores me dijeron que debería apostar por jugar lo más serio posible y lo hice. A los 18 años tomé la decisión de ir a entrenar a un centro específico a Valladolid de la mano de Gustavo Pratto que es un entrenador muy top y que entrena a la pareja número 1 del mundo. Estuve allí 6 meses y fue una experiencia buenísima. Es vivir fuera de casa, son gastos grandes y acabé volviendo para competir en un panorama gallego y empezar a dar clases. Cogí una buena base de formación para poder enseñar. Competir al máximo nivel es pura diversión y cuando se disfruta de lo que haces es todo más fácil.

Está entre los mejores de Galicia. ¿Cuál es la posición que ocupa ahora?

Actualmente soy el número 5 gallego. No quiere decir que sea el quinto mejor jugador gallego, pero sí es el resultado de un año pasado que fue muy bueno en cuanto a resultados. Competí en prácticamente todos los torneos y esa posición también es un premio a esa constancia. Haber jugado muchos torneos ayuda, y los resultados también, pero, con toda la humildad, no me considero el quinto mejor jugador de Galicia.

El vilagarciano reconoce que el pádel exige mucha dedicación. / Iñaki Abella

¿Cuántos torneos puede acabar disputando a lo largo de una temporada?

Podrían ser entre 10 y 15 torneos. La mayor parte son en A Coruña y eso genera unos gastos también siendo de Vilagarcía. En ello doy las gracias a mis patrocinadores y también a Álex Tubío, mi preparador físico, y a Delta Pádel que me cede todo el material.

¿Cuáles son sus puntos fuertes y en qué entiende que debe seguir mejorando para seguir creciendo?

Puntos fuertes diría la volea de revés y el remate. A mayores considero que juego con muy poca presión. Voy a pasármelo bien y eso siempre ayuda. Para seguir creciendo no queda otra que entrenar como un auténtico loco. Creo que es algo aplicable a cualquier deporte. La dificultad es que entrenamientos a tan alto nivel es incompatible con el trabajo.

¿Qué meta le gustaría conseguir en su carrera?

Creo que ser quinto en el ránking gallego ya es una buena meta. Estar de 5 de Galicia está muy bien. También me encantaría llegar a jugar en la selección gallega sabiendo lo difícil que es y que, al paso que voy y todo lo que viene por detrás, se está poniendo más difícil cada vez. Ahora quiero seguir jugando a buen nivel, pero no puedo ocultar que jugar en Premier Pádel está claro que me encantaría. Pero para llegar ahí hay que ser muy muy bueno, tener una dedicación total y recursos económicos gigantescos para ello. Sería una apuesta demasiado grande que es muy complicado que salga, al igual que en cualquier otro deporte. Lo que está claro es que juego al pádel para ser feliz y orgulloso de a donde llegue.

¿Cuál es el secreto del éxito en un deporte que ha crecido tanto en tan poco tiempo?

Creo que es muy claro. Y es que se trata de un deporte que es muy fácil jugar. Lo puede hacer desde un niño hasta una persona de más de 70 años. Permite pasar muy buen rato y luego está el componente social de que se juega por parejas. Es muy fácil juntarse para jugar y te permite hacer deporte con todos los beneficios. Divierte y engancharse es algo muy fácil.