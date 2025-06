La lluvia respeta las actividades do Solifesti en Mosteiro

No había mucho optimismo a primera hora de la mañana, pero finalmente, pudo celebrarse el Solifesti de Meis, una iniciativa solidaria impulsada desde el CEIP Mosteiro hace siete años que ha ido cogienndo una gran trascendencia. El festival se dividió en dos partes que se fusionan en cada edición. Por un lado, los talleres de educación ambiental impartidos por el propio alumnado, mientras que por el otro, estuvo el apartado municipal con Montse Arosa y Gonzalo, padres de un alumno, el joven grupo de rock Rompecalaveras, el artista Totem —exalumno del centro— y el grupo vigués Rock and Roll, encargado de cerrar la jornada con versiones para todos los públicos. La recaudación de esta iniciativa que se celebró ayer se destinará al Colectivo Ecoloxista do Salnés, Limpiarousa y el Banco de Alimentos de Meis.