El maridaje de música y arte

El arte, la creatividad y la juventud se dan la mano en el IES Francisco Asorey de Cambados, que estos días celebra dos importantes citas culturales que reflejan el compromiso del centro con la educación artística y la innovación pedagógica. Por un lado, el alumnado de 4º de ESO presentó una original propuesta de diseño discográfico pictórico, y por otro, se inaugura en el Pazo de Torrado una nueva edición del consolidado proyecto «ArtSorey», con la participación de más de 70 estudiantes y 30 artistas invitados.

Bajo la coordinación del profesor Fernando Arenaz, los alumnos de Expresión Artística trabajaron durante semanas en la reinterpretación pictórica de portadas de discos icónicos, tomando como referencia el estilo pop-art de Andy Warhol. Entre las obras expuestas destaca la versión libre del mítico álbum Banana de The Velvet Underground, grupo liderado por Lou Reed, conectando el arte visual con la historia del rock.

La inauguración de la muestra fue una auténtica fiesta cultural: el salón de actos del instituto acogió un concierto en directo de la Isi Vaamonde Band, con músicos como Paco Charlín (bajo), Pepe Santamaría (batería) y Pedro Falcón (guitarra), que interpretaron temas propios y de Lou Reed. Incluso los propios estudiantes se animaron a tocar, sorprendiendo al público con una versión de Every Breath You Take acompañados por xilófonos, mostrando una fusión perfecta entre música y arte visual.

La Isi Vaamonde Band interpretó varios temas en el centro. | I. Abella

La segunda gran cita es la inauguración hoy viernes (20.00 horas) en el Pazo de Torrado, de la exposición colectiva «O Tesouro (1924)», dentro del programa ArtSorey, un proyecto artístico anual de centro. Este año participan más de 70 alumnos de ESO, junto a más de 30 artistas plásticos, visuales y músicos, en una iniciativa que vuelve a unir la obra estudiantil con la creación contemporánea.

La jornada contará con la visita institucional del Conselleiro de Educación, Román Rodríguez , que será recibido por el alcalde de Cambados, Samuel Lago Ozón, y por Domingo Tabuyo, exprofesor y fundador del proyecto ArtSorey. También estarán presentes representantes de la Corporación Local y del equipo directivo del instituto.

La exposición podrá visitarse en el Pazo de Torrado hasta el 6 de julio, ofreciendo una muestra del talento emergente del alumnado, que dialoga con artistas invitados en un espacio único.