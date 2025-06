Un músico acusa a una mujer de lanzarle globos llenos de agua

El músico callejero meañés Sergio Pontes Hermo, «Piri Pirata», volvió a sufrir un nuevo ataque en las calles de Vilagarcía. Acaeció a media mañana del pasado sábado, cuando se hallaba tocando en la calle Rey Daviña, y fue sorprendido por una mujer que, desde un balcón le arrojó varios globos llenos de agua.

Esa persona, según refiere el acordeonista, es la misma que ya le había atacado en el ese lugar y de idéntica forma el día de los santos inocentes de 2023. «De muy malos modos y palabras me decía que le estaba molestando tocando con mi acordeón en la calle, cuando yo trato de trasmitir la música de forma humilde, gusta a viandantes, bares y tiendas de la calle». «Si molesto -agrega- basta con que la persona me lo diga, me pida que me retire y yo lo hago».

El ataque motivó que el músico llamara a la Policía Local para levantar atestado de lo acaecido. «Agradezco que varios viandantes y dueños de bares, que habían visto lo ocurrido, se ofrecieran a personarse como testigos, lo cual para mí es un apoyo emocional».