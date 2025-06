Las mariscadoras de A Illa regresan a la actividad un año después de parar

Casi un año después de acogerse al cese de actividad ante la mala situación en la que se encontraban los bancos marisqueros de A Illa, las mariscadoras de ese municipio volverán a trabajar en ellas extrayendo marisco. Será el próximo lunes cuando vuelvan a bajar a las playas en una zona que está todavía por determinar y a donde acudirán las 160 mujeres que conforman actualmente el sector.

Inma Rodríguez, presidenta de la Organización de Produtores (OPP-20) de A Illa no se muestra muy optimista con lo que se van a encontrar pero resume la decisión de regresar al trabajo con un «no vamos a estar eternamente en esta situación, queremos trabajar y hemos decidido regresar a la actividad». Las perspectivas para ello no son precisamente halagüeñas ya que los muestreos que se han realizado en las últimas semanas apuntan a una situación que se repite una y otra vez en todas las cofradías de la ría de Arousa: se encuentra una gran cantidad de cría, pero el marisco de talla comercial escasea. Así lo reconoce Rodríguez al indicar que «vemos que existe una mejoría con respecto a estos meses pasados, vemos que hay cría, pero no crece lo suficiente; en principio, asumimos que no va a ser muy buena la campaña pero esperamos que la presencia de esa cría nos pueda garantizar ingresos en el futuro». Las mariscadoras de A Illa fueron de las últimas cofradías que se acogieron al cese de actividad tras las riadas de agua dulce que afectaron a Arousa a finales de 2023 y que provocaron una gran mortandad. Intentaron aguantar pero, en junio, no quedó otra que dar marcha atrás en la decisión. El objetivo era regresar cuanto antes a la actividad, pero las sucesivas fechas que se fueron marcando acabaron siendo aplazadas tras ver como la situación de los bancos marisqueros no era la adecuada para retornar al trabajo. Ahora, Rodríguez reconoce que «han mejorado, pero tampoco como para tirar cohetes».

Sin embargo, los bancos marisqueros de A Illa se exponen todos los veranos a la masificación de bañistas y a un mal que no consigue erradicarse, como es el furtivismo de bañador, donde las medidas de las almejas que esquilman no tienen importancia. «Es un mal que llevamos muchos años arrastrando y al que, en estos momentos, tememos mucho por lo que pueda pasar. En unas semanas vamos a tener miles de personas paseando por encima de bancos marisqueros que están sembrados, las cremas solares, los furtivos de bañador, ..., una serie de circunstancias que no van a ser buenas para nosotros», explica Rodríguez.

Para evitar a los furtivos de bañador, las mariscadoras de A Illa van a volver a organizarse en grupos de vigilancia en las playas, ayudando al control que realizan los vigilantes de la cofradía. En principio, esas vigilancias comenzarán el próximo 29 de junio, cuando se prevé que comiencen a llenarse las playas del municipio arousano, y se extenderán hasta septiembre.