A Illa añade señalización horizontal para identificar la zona residencial

Operarios del Concello de A Illa procedieron ayer al pintado de la señalización horizontal en los viales de acceso a la zona residencial, una medida con la que se trata de reforzar la indicación de que solo pueden acceder a ese entorno del casco urbano aquellos vehículos que estén empadronados en el municipio o cuenten con autorización. El objetivo de este pintado es incrementar la visibilidad de las restricciones de acceso y advertir a los conductores de que se trata de un espacio con limitaciones específicas. La implantación de esta zona residencial, que está siendo más polémica de lo esperado, tiene como principal objeto «mejorar la convivencia entre vehículos y peatones y la seguridad viaria» en el entorno más poblado del municipio. El propio alcalde, Luis Arosa, explica que «intentamos mejorar la visibilidad y la identificación de estas zonas para facilitar el respeto a las normas, queremos que todo el mundo sepa cuando entra en una zona residencial y que actúe en consecuencia».

El alcalde isleño también salió al paso de «rumores e informaciones falsas» que están circulando no solo por el municipio, sino también por toda la comarca. «A Illa está abierta a todo el mundo, todos son bienvenidos; lo único que se está haciendo es ordenar el tráfico en zonas concretas y residenciales, por lo que la idea de que no se puede venir a este concello es totalmente falsa y responde a intereses de quien pretende generar confusión».

Aunque entraron en vigor antes de Semana Santa, no se va a comenzar a multar a los vehículos que no pueden circular por la zona residencial hasta el próximo día 15. A partir de ese momento, aquellos que no respeten la norma y se adentren en calles como A Torre, Charco, Cruceiro o Pedraserrada entre otras, se exponen a una multa de 200 euros. Están exentos de estas restricciones los vehículos que estén empadronados en el municipio, los de emergencias, servicios y aquellos que hayan solicitado el permiso en el concello de A Illa. También podrán acceder los de aquellas personas que cuentan con una segunda residencia en esa zona, aunque tendrán que seguir un itinerario marcado.

La medida ha generado una gran polémica, especialmente entre los hosteleros y los comerciantes, que temen que acabe perjudicando a sus negocios. También por la inclusión de la avenida Castelao, que la asociación de empresarios del municipio considera que debe ser excluida de la zona residencial para ser una vía de salida.