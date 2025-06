Entrecortiñas adica o mes de xuño a Venezuela

O Cineclube Entrecortiñas continúa coa súa actividade neste mes de xuño, que vai adicar ao cine de Venezuela coa proxección de catro filmes elaborados no outro lado do Atlántico. O primeiro deses filmes proxectarase mañá no Auditorio, a partires das 20.00 horas. Será o longometraxe «Alí Primera», dirixida por Daniel Yegres no 2024. Esta película é a producción máis grande dos últimos cinco anos do cinema venezolano e, máis que unha biografía, é unha homenaxe ao cantautor cuxa obra é considerada patrimonio nacional desde 2005. Producida pola Gran Misión Viva Venezuela e Humana Cine, foi dirixida maxistralmente por Daniel Yegres e tivo o premio do Cameo e do Público no Festival de Cine Latinoamericano de Bordeaux, Francia.

O mes completarase coa proxección de «Kueka: Cuando las piedras hablan», un filme de Drancisco Denís de 2017 que podrá verse o día 12. O 19 será a quenda de «Más vivos que nunca», de Alfredo Anzola, que a dirixiu no ano 2017. O ciclo pecharase con «Operación Orión», de Rubén Hernández Remón, que s eproxectará no Auditorio municipal o día 25 a partires das 20.00 horas. Todas as películas proxectaranse en versión orixinal e veñen a continuar coa xeira de adicar un mes ao cine dun país determinado.