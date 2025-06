La apertura de O Ariño deja escasas capturas y precios bajos

Llevaba un año y medio cerrado debido a un problema de vertidos del alcantarillado de Vilanova, por lo que había esperanza que el regreso de las aguas óptimas y la extracción trajese buenas noticias para un sector, el de a flote de Vilanova, que no para de recibir golpes. No fue así, las dos jornadas de actividad en O Ariño dejan una situación muy negra para el horizonte ya que las capturas han sido mínimas y eso no ha tirado los precios hacia arriba.

Así lo reconoce el patrón mayor de Vilanova, Lino Díaz, al recordar que en estas dos jornadas de trabajo se han retirado 120 kilos de japónica cada día, pero del resto de especies la cantidad ha sido ínfima. La japónica se llegó a cotizar hasta los 19 euros en su puja más alta el pasado lunes, pero fue con un lote muy pequeño, ya que la mayoría se quedó en once. La situación en la lonja de Vilanova ayer también fue muy similar, dejando unos ingreso muy pobres entre los marineros. La especie que está prácticamente desaparecida es la almeja babosa, de la que se extrajeron 3,5 kilogramos en la primera jornada y 1,75 en la segunda.

En esta debacle, el patrón mayor quería abrir una puerta a la esperanza, señalando que «nos hemos encontrado trabajando que existe reclutamiento en esas especies, pero todavía se encuentra lejos de las medidas comerciales, por eso aguardamos que no se vuelva a registrar una nueva mortandad, ya que podría acabar con el sector». El pesimismo también se ha notado en el número de embarcaciones y tripulantes que han acudido a O Ariño estas dos jornadas de trabajo, 27 embarcaciones y una treintena de marineros. En principio, la intención es aguantar trabajando, alternando el banco marisquero de O Ariño con otras zonas, pero está por ver que decisión se toma en el futuro después de ver las escasas capturas que ofrece.