Los vikingos intensifican la presión al Sergas

El centro de salud de Catoira «está en una situación crítica e inadmisible», en palabras del alcalde, Xoán Castaño, y los vecinos que hace días se manifestaron a las puertas del ambulatorio. Los mismos que, ante el llamamiento de la Plataforma pola Sanidade Pública, van a volver a protestar el miércoles.

Esos mismos argumentos son los que el regidor vikingo tiene previsto exponer mañana al gerente del Área Sanitaria de Pontevedra-O Salnés, exigiendo «soluciones inmediatas ante la ausencia continuada de las doctoras, que están de baja o con reducción de jornada y haciendo guardias en otros centros, dejando desatendidos a los catoirenses».

Castaño, que reitera su apoyo a las movilizaciones vecinales, ya advierte de que su gobierno «hará toda la fuerza posible para que se asigne personal facultativo al consultorio», pues está convencido de que con la situación actual «están jugando con la vida de la gente».

Reducción horaria

Y no se trata de un problema nuevo, pues «la gerencia sabía que esto iba pasar y dejó que la situación empeorara», de ahí que desde hace dos meses los vikingos solo dispongan de una médica, y además con reducción horaria «y un contrato que la obliga a realizar guardias en otras localidades».

De ahí que cuando tiene que desplazarse deje sin atención al centro médico catoirense en la jornada siguiente, para cumplir con su descanso correspondiente.

Lo único que provocan los recortes continuos de la Xunta es que nuestros vecinos estén desatendidos, y si ahora estamos hablando de pacientes que no tienen médico al que acudir, esperamos no tener que hablar de víctimas Xoán Castaño — Alcalde de Catoira

Todo ello sin que se envíen sustitutos o refuerzos, y cuando «la otra doctora que corresponde a nuestro centro de salud se encuentra de baja, estando su plaza también sin cubrir», lamenta Castaño.

Pero eso no es todo, sino que «el personal de Enfermería que permanece en el centro médico no está autorizado a realizar derivaciones de urgencias al centro de referencia de San Roque (Vilagarcía) y todas las consultas extraordinarias tienen que ir al Hospital do Salnés, con el consiguiente problema que supone ese desplazamiento para buena parte del vecindario».

Asistentes a la protesta celebrada la semana pasada. / FdV

Dicho lo cual, Xoán Castaño cree tan necesario como urgente «que el Sergas deje de poner parche sobre parche y destine recursos ya, pues no se puede estar escatimando en una cuestión como la salud pública».

El alcalde termina diciendo que «lo único que provocan los recortes continuos de la Xunta es que nuestros vecinos estén desatendidos, y si ahora estamos hablando de pacientes que no tienen médico al que acudir, esperamos no tener que hablar de víctimas».