Meaño se propone adquirir el campo de fútbol de Boavista que pasaría a ser municipal

Meaño procederá a la compra de los terrenos del abandonado campo de fútbol de Boavista en Xil. Una decisión que se desprende del acuerdo plenario del jueves, por el que se aprobaba un expediente de modificación de crédito por valor de 72.505 euros, del remanente de tesorería.De ese expediente, se destinará una partida de 50.000 euros a la compra de los terrenos del antiguo campo de fútbol de Xil. Los 6.000 m2 de estos terrenos de monte donde se enclava el campo de fútbol de Xil. Se trata de un campo que se fraguó hace 51 años, merced a los montes cedidos por cinco vecinos para su construcción. Se trató de una cesión por modelo de arriendo simbólico al Deportivo Xil, que iba a ser el equipo federado creado por entonces.

Día de la inauguración de las instalaciones deportivas. | FDV

El arriendo estaba fijado en 1,50 pesetas/m² al año, lo que suponía al Xil abonar 9.000 pesetas anuales (54 euros a día de hoy), tarifa que se iría actualizando a razón de 0,50 pesetas cada cinco años. Cierto que, en la práctica, esa tasa no se cobró, prestos los propietarios a colaborar con un club que se las veía y deseaba para cubrir presupuestos.

Complejo respaldo institucional

En 2014 se atisbó un movimiento para dotar de césped artificial aquel campo de tierra donde jugaba el Deportivo Xil. Pero para ello la Diputación solo podía actuar en terrenos públicos, o si el club, caso de ser propietario, lo cedía al concello por un período de 25 años. Ni uno ni otro requisito cumplía el campo del Boavista, dada la titularidad particular de los terrenos. Fue así que el proyecto se aparcó.

La construcción de un campo de fútbol 11 en el monte de A Toxa con césped artificial en Meaño, que quedaba operativo en enero de 2018, conllevó que el Xil trasladara su campo federativo a este de Meaño, donde compite desde entonces. Mientras aquel otro terreños de Boavista quedó abandonado e invadido por la vegetación. Así permanece hoy. El concello se propone ahora adquirir esos terrenos y volver a darle uso.

Intervenciones

La propuesta salió a favor con los votos del grupo de gobierno, mientas se abstuvo MI y se posicionó en contra el BNG. Disintieron, no en sí por la compra, sino por la forma mediante expedientes de modificación de crédito para asuntos «que carecen de urgencia, y no haciéndolo en base a un presupuesto municipal que no ha elaborado el grupo de gobierno».

El pleno aprobó la modificación de la ordenanza reguladora de los precios de actividades de carácter lúdico, cultural, educativo y otros fines. Carlos Viéitez explicó que «el objetivo es que la tasa cubra, como mínimo, los gastos de la actividad, pudiendo el concello aportar un dinero para apoyar la iniciativa». Especialmente crítica con esta modificación de ordenanza se mostró la nacionalista Rosana Domínguez, quien votó en contra.