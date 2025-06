Valga prosigue con los homenajes a las cantareiras y pandeireteiras, cuando se llega al fin del mes das Letras

El Ayuntamiento de Valga rindió un cálido homenaje a más de medio centenar de «cantareiras» y «·pandeireteiras» del municipio, mujeres todas ellas que contribuyeron a transmitir la poesía popular oral y preservar la cultura gallega a través de cantigas, música y bailes.

A ellas se les dedicó este año el Día das Letras galegas, una celebración que, como se recordó en el acto del Auditorio, también tiene raíces valguesas, ya que Xesús Ferro Couselo fue uno de los intelectuales que propuso su instauración en el año 1963 con el fin de promover y dignificar la lengua y la cultura gallegas y reconocer a los escritores y autores que las impulsan.

Las «cantareiras» son un ejemplo de ello. Sus voces fueron, históricamente, portadoras de la cultura popular, al transmitir historias y emociones a través de su música y canciones que conectan con las raíces y contribuyen a preservar la cultura gallega. Y casi siempre, echando mano de un instrumento emblemático de la música folclórica de Galicia, a saber: la pandereta.

Las actuaciones de cantareiras y pandeireteiras eran elemento central en la vida social, en fiestas y celebraciones, pero también después de largas y duras jornadas de trabajo. Tenían un papel destacado en eventos como las fiestas populares, romerías y casamientos.

En Valga, explican en el Ayuntamiento, existieron varios grupos que dejaron un fuerte recuerdo y que se reunían para cantar en la «sementeira», la malla o la matanza del cerdo, en celebraciones de las distintas aldeas y en actividades varias.

Entre las homenajeadas, varias fallecidas, y otras dos centenarias como Maruja Tarrío y Nela de Catalina. Pero también se rindió tributo a: Herminia do Forno, Emilia de Casaldeirigo, Clara a Caldeireira, María do Campo, Alcira do Campo, Olguita de Satiro, Nela do Perrujo, Milagros do Sabelo, Carmucha a de Devesa, María do Quinteiro, Rosa do Quinteiro, Lola do Quinteiro, Esther do Piloto, Dolores da Pena, Dina do Casadiño, Rosa de Lema, Maruja de Pena, Manuela a do Rubio, Asunción do Noario, Elena do Noario, Mati da Palma, Isabel de San Miguel, Isabelita de San Miguel, Dolores de Casaldeirigo, Lupe de Vilar, Finita a do Roeiro, Tina de Campaña, Lola de Carril, Carmen de Xanza, Mercedes a Chilena, María Esther de Senín, Herminia a do Cajelo, Ermitas Devesa, Belarmina dos Vilares, Conchi Freiría, Marité da Patusca, Esther de Fuchí, Erundina Martínez, Rosa de Curros, Carmen de Xamardo, Manuela de Silva, Manuela de Emilia. María de Emilia, Lucía de Bálbora, Maruja de Lola, Victoria da Pena, Lidia Gallas, Paula de Casal, Montse Sanmarco, Anabel Sanmarco, Raquel do Sesteiro, Andrea Grela y Paula Grela.