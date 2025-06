O esmorecer da lingua galega na escola do Salnés

O Salnés non está sendo alleo ao esmorecer de falantes que está experimentando a lingua galega nos últimos anos e que puxo de manifesto o informe do Instituto Galego de Estadística hai uns meses. Terra na que o galego era maiormente empregado, o seu uso cae entre os mais novos de maneira alarmante, especialmente nas escolas que, en lugar de ser o axente normalizador que deberían ser, estanse convertindo en todo o contrario, nun axente castelanizador que acaba convidando aos nenos a falar en castelá.

Constátano mestres preocupados polo que está ocorrendo, como Javier García, que participou nunha serie de reunións dos equipos de Normalización Lingüística da comarca, preocupado polo que está a acontecer. Algúns deses centros realizaron enquisas entre os seus alumnos, antes de que a inspección educativa llo impedise, descubrindo que nas aulas, emprega o galego de maneira habitual menos do 20% de alumnos, incluso naquelas zonas máis rurais onde, ata hai pouco, a maioría de nenos eran galego falantes. Onde o impacto desgaleguizador é brutal é nos entornos urbanos, nos que a inmensa maioría dos alumnos non emprega a lingua.

Con esta situación, e agora que está a piques de rematar o curso, Javier García, como coordinador de Normalización Lingüística dun deses centros do Salnés, apunta directamente al Decreto do Galego que leva en vigor desde 2009, un decreto que reparte as materias en 50-50 para cada unha das dúas linguas, pero que se está vendo que está provocando un alonxamento dos alumnos con respecto a lingua, mentres a administración educativa apenas intervén para evitar o que está pasando, deixando que o galego camiñe cara vieiros catastróficos para a súa supervivencia. É máis, moitas veces é esa administración a que, en lugar de axudar, adícase a pór paus nas rodas, limitando as aportacións económicas que necesitan os centros para proxectos de dinamización lingüística e fomento do galego o que provoca ou que non se fagan ou que non poidan acadar o desenvolvemento necesario porque os cartos non alcanzan.

Tamén a comunidade escolar estaría cometendo erros xa que «moitos mestres estámonos deixando levar nesta voráxine de abandono da lingua e interactuamos cos nenos en castelán, cando deberíamos ser axentes normalizadores». A iso súmaselle un cúmulo de circunstancias (ausencia ou escasa prezencia do galego nos mass media, en videoxogos ou en actividades extraescolares) que están provocando que a situación da lingua galega nos centros escolares sexa alarmante pola perda de falantes que está experimentando.

Lembra García que a intención dese encontro era impulsar unha serie de actividades que puidesen reverter esta situación, recollendo enquisas entre o alumnado sobre o uso do galego, informando a comunidade escolar e convidándoa a participar en diferentes iniciativas que se estaban argallando para que se implicase, actividades que, por outras experiencias, acollerían de forma positiva, como ocorreu, por exemplo, coa iniciativa de «21 días en galego». Ademáis, todas as iniciativas que se levan a cabo nos centros sempre contan cunha ampla participación tanto dos alumnos, como das familias e o profesorado.

Un dos grandes obxectivos era lanzar unha pregunta en todas as comunidades educativas moi clara: «Que podemos facer xuntos pola lingua?» e preparar un informe sobre cal é a situación do galego nos centros e que medidas se podían facer para reverter a situación. Non foi posible, ao toparse cun mail da inspección educativa conminándoos a abandonar esa idea. O camiño que se conseguira abrir, cunha boa parte dos equipos de normalización lingüística representados naquela reunión, non se pechou de todo, xa que, coincidindo coa celebración do Día das Letras galegas, dez centros sacáron unhas chapas e autocolantes co lema «Eu hoxe ... galego», uns puntos suspensivos para que os nenos escollesen verbos como «falo», «xogo» ou «sinto». Unha gota de esperanza para tentar reverter este camiño.