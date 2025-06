El Igape reparte más de 400.000 euros en subvenciones para la compra de uva

Las bodegas de O Salnés se reparten más de 400.000 euros en ayudas del Igape para la compra de uva, en la convocatoria correspondiente al primer semestre del año pasado, y cuya resolución se hizo pública mediante la publicación en el Diario Oficial de Galicia de anteayer viernes. Las beneficiarias en esta fase son una quincena de empresas radicadas en O Salnés, y la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, visitó ayer una de ellas para avalar de este modo el compromiso de la Xunta con el sector.

En concreto, en la resolución publicada este viernes se detallan las subvenciones otorgadas a Palacio de Fefiñáns, que es donde hizo su visita Lorenzana, Attis, As Laxas, Rectoral do Umia, Chaves, Agro de Bazán, Lagar de Pintos, Pablo Padín, Aquitania, Forjas del Salnés, Eulogio Pomares Zárate y Santiago Roma. Las mayores aportaciones las recibieron Rectoral do Umia (145.000 euros), Agro de Bazán (56.000) y Attis (36.000 euros). En el caso concreto de Palacio de Fefiñanes, la aportación autonómica fue de 16.500 euros.

Estas ayudas son proporcionales al gasto total en la adquisición de uva. En este caso, Rectoral do Umia justificó una inversión de 2,7 millones de euros, y Palacio de Fefiñanes, de 300.000. Desde el departamento de Economía e Industria sostienen que Lorenzana muestra de este modo, «el apoyo de la Xunta al sector vitivinícola gallego, que cuenta con más de 10.000 profesionales y casi 450 bodegas que elaboran vino bajo alguno de los cinco sellos de denominación de origen o indicación geográfica protegida».

Palacio de Fefiñanes, perteneciente a la denominación de origen Rías Baixas, y radicada en Cambados, produce y comercializa una media de 175.000 botellas al año, de las cuales aproximadamente el 50 por ciento se destina a la exportación a unos 25 países.

La conselleira recordó que la Xunta, a través del Instituto Económico de Galicia (Igape), convocó en 2023 y 2024 un programa de ayudas para financiar la adquisición de uva por parte de las bodegas gallegas por un importe de dos millones de euros.

También hubo subvenciones para acciones de internacionalización. En el mismo DOG del pasado viernes se hicieron públicas ayudas para Pazo de Señoráns (5.500 euros), Attis (4.200), y Agro de Bazán (19.300 euros).