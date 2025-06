Los cofrades del buen vino de Meaño celebran la primera reunión antes de la feria de julio

Ocho cofrades nuevos se han incorporado esta semana a los grupos que promueven la próxima edición de la Festa do Viño de Meaño. Se celebra en torno al 20 de julio y ofrece los caldos que se cultivan e la localidad, de forma artesanal: de hecho esta feria vitivinícola que cada año atrapa a más adeptos, comenzó con la denominada Festa dos Viños de Autor.

La «Cofradía de Gastronomía e Viño Corazón do Salnés», constituída en 2022 para su presentación en la que se bautizó como Festa do Viño de Meaño, ha designado ocho nuevos cofrades, para elevar la cifra de 38 a 46 miembros. Los nuevos cofrades son José Barreiro Besada, María Meis Sanmartín, María Luisa Sanmartín Muñiz, José Manuel Arosa Rosal, Gloria Padín Dopazo, Maite Galiñanes Riveiro, Carlos Riveiro García y Mónica de la Fuente Blanco

Un momento del acto en Eirado de Besada. | FDV

Estos cofrades serán investidos formalmente con motivo de la XXIV Festa do Viño, que Meaño acogerá entre el 18 y 20 de julio.

El fallo se daba a conocer en la noche del viernes en la casa rural «Eirado de Besada» sita en la parroquia de Xil, en un acto presidido por el alcalde Carlos Viéitez.

Acto seguido, la delegación compartía un ágape en la bodega-furancho «O Avó Roxo», enclavado en el lugar de O Pazo (Xil), degustando Rías Baixas y espumosos meañeses.

Público en uno de los certámenes del vino de Meaño. | Iñaki Abella

Respaldo de otros colectivos gastronómicos

La cofradía tiene preparado un abanico de actividades para compartir en la Festa do Viño con otras entidades de esta índole. La Cofradía del Bonito de Norte de Colindres confirmó su presencia en Meaño, trayendo consigo una marmita de bonito que ellos mismos cocinaran in situ en la praza do Concello el sábado 19.

Por otra parte el domingo 20 de julio se celebrará un hermanamiento de la entidad meañesa con la «Cofradía de la anchoa del Cantábrico».

Elección de nueva directiva

La otra novedad que acaba de darse a conocer con motivo de la presentación de los nuevos cofrades es que Manuel Castro Rey ha sido nombrado recientemente nuevo presidente «Cofradía de Gastronomía e Viño Corazón do Salnés», dando así relevo al sumiller meañés Eduardo Camiña Ucha. Un Manuel Castro, gallego de nacimiento y venezolano de adopción, que a sus 11 años emigró a Venezuela para estar junto a sus padres, ya afincados allí. En 1989 regresó a España con su esposa, la meañesa Marisa Sanmartín.

En su condición de ingeniero metalúrgico se afincó en el País Vasco donde creó una empresa vinculada al sector y que dirige hoy.

A cada poco hace su escapada a Meaño, al que une el vino y la buena mesa. Será el propio Manuel Castro quien presida y dirija la toma de posesión de los nuevos cofrades al mediodía del domingo 20 de julio con motivo del IV Capítulo del nombramiento de «Damas e Cabaleiros» de la cofradía enológica meañesa, cuna de elaborados vinos de las Rías Baixas.

Cumplimentados

Los próximos actos de la cofradía se celebrarán coincidiendo con la Festa do Viño de Meaño, en la que tienen preparadas actividades para que las cofradías que visitan la localidad desde otros puntos de España y el extranjero marchen con una excepcional impresión de la localidad. Así se les invitará a un paseo por la ruta de los molinos, un viaje por la ría de Arousa con mariscada y vinos de las bodegas de Meaño.

El domingo previo a la lectura del pregón de la Festa do Viño de meaño se llevarán a cabo los tradicionales desfiles de las cofradías desde el pazo de Lis, nombramiento de los embajadores y cofrades de honor, así como un hermanamiento con la Cofradía de la Anchoa del Cantábrico.