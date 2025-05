Cambados logra sacar adelante su plan financiero pendiente de una subida del IBI

El Partido Popular presentó dos mociones al pleno que tuvieron suerte dispar. La primera de ellas, la que reclamaba el desarrollo de los suelos urbanizables, se encontró con la respuesta de que el Concello está trabajando en ello, «pero nuestro diagnóstico no coincide con que deba ser el concello el que desarrolle esos terrenos». La otra reclamaba al gobierno central una mayor dotación económica para prestar el Servizo de Axuda no Fogar (SAF). El grupo de gobierno planteó la introducción de una enmienda en la que ser implicase a la Xunta, algo que el Partido Popular no aceptó y que acabó motivando que solo fuese apoyada por esta formación, quedando sin aprobar.