Arosa: «Medidas así se han tomado en muchos sitios y han funcionado»

Un día después de vivir otra sesión plenaria bronca a cuenta de la zona residencial, el alcalde de A Illa, Luis Arosa, defiende punto por punto todo el proyecto y confía en que, la mayor parte de los vecinos del municipio va a acabar respaldándolo cuando comience a dar resultados. «Medidas similares se han tomado en muchísimos municipios y, al igual que aquí, también tuvieron una importante contestación social, pero acabaron diluyéndose porque lo que se busca es el bienestar de los vecinos, que incluso pasaron a valorarlas de forma muy positiva», explica. Es por ello que se mantiene en sus trece de «seguir adelante con lo que se está haciendo, y el tiempo, acabará dándome o quitándome la razón, pero las cosas hay que dejarlas funcionar para ver si son adecuadas o no».

El enfrentamiento que se vivió en la sesión plenaria es, para el regidor, el ejemplo de un «intento de politización, del que sabemos perfectamente quien está detrás, pero nuestro proyecto lo que quiere es que los vecinos de la zona residencial tengan estacionamiento, tanto en verano como en invierno». Recuerda que una de las críticas que más se le ha hecho a la formación que dirige, el PSOE, es que en todos estos años de gobierno no se han adoptado medidas para evitar los problemas de tráfico de A Illa en verano. «Llevamos desde 2017 con la implantación de este plan, en el que ha participado todo el mundo; no se trataba de un documento insignificante como debieron pensar algunos, sino de una hoja de ruta en la que trazar el futuro de este municipio, pero me da la sensación de que lo que molesta a ciertos sectores es la instalación de las cámaras, pero algún elemento tenemos que utilizar porque no podemos contar con treinta policías locales». Insiste en que «aquí no se está inventando nada, sino que existen otros concellos que ya tienen aplicadas esas mismas medidas, e incluso, hay otros que se han dirigido a nosotros para conocer nuestro proyecto». También niega que sea «una medida recaudatoria, porque está perfectamente indicada la zona residencial, no hay nada escondido por ningún lado».

Por su parte, el PP de A Illa publicaba en sus perfiles de ayer en redes sociales que el pleno ha dejado dos cosas claras: «en tráfico es todo cosa del alcalde, con informe jurídico y los asistentes al pleno, en su conjunto, éramos un circo». Se refieren los conservadores en su primera máxima a que durante el pleno, el secretario municipal «dio lectura a un informe para que todos los asistentes tuviesen muy claro que las competencias son exclusivamente del alcalde, ni de la corporación, ni votación, ni nada, solo manda el alcalde». La segunda es la intervención del BNG que cuestionó la celebración del pleno, al considerar que el informe de secretaría era nulo de pleno derecho y tildó de «circo» su celebración. Manuel Suárez, que pidió respeto para él, le llama circo a un acto en el salón de plenos con asistencia de público».