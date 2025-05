La Festa do Tinto activa la cuenta atrás y se decanta por un pregonero «da casa»

Ribadumia ya tiene todo listo para celebrar la Festa do Tinto de Barrantes del 5 al 8 de junio y ayer realizó la habitual gran presentación en una de sus emblemáticas bodegas. Le tocó a la Adega Netos de Ventura y, entre otros, asistieron el pregonero.

Este año apuestan por alguien «da casa», el ribadumiense Juan Meniño, participante en el programa «O novo rei da comedia». Hace días que calienta motores con, entre otras cosas, las catas previas de los 115 vinos presentados a las dos categorías del certamen, uno de los actos centrales junto a la carpa de degustación con una docena de bodegas.

Porque el tinto de Barrantes y las variedades autóctonas son el sentido de la vida de la celebración que, en esta 52 edición, está «en la senda de la regularización de la uva Folla Redonda», destacó el alcalde, David Castro. Así, recordó los avances realizados por la Estación Experimental de Viticultura e Enoloxía (Evega) y la Xunta, con la previsión de que los estudios genéticos necesarios para su inclusión en el registro de variedades permitidas para la vinificación estén listos en 2027.

El producto lo merece, en boca de defensores como Alfredo Dourado, componente de A Roda, uno de los grupos incluidos en el cartel con Panorama, Capitol, Satélites, Broken Peach, el tributo a Hombres G… Y una sorpresa, un grupo de Noreña (Asturias).

Estuvo en la presentación de ayer y confesó que, aunque también es de albariño, «mi favorito siempre fue el Barrantes» y destacó la importancia de esta celebración «reconocida y necesaria». Para la mítica banda, con más de medio siglo en los escenarios, es importante porque «nació en las tabernas, junto con las cuncas de vino». Y es que esto es parte de una tradición que también se deja notar en el programa festivo, gracias a los cantos de furancho de Madialeva.

«Debería estar en todas las romerías importantes de Galicia», añadía Castro, mientras que Victorio, continuador de la tradición del cultivo y anfitrión de esta presentación, expresaba su deseo de que las nuevas generaciones se impliquen: «A ver si esto va para arriba y los jóvenes la siguen y aunque no hay muchos, poco a poco se van metiendo».

En su casa tienen suerte, van por la tercera generación y ayer no faltaron en la gran foto de familia conformada por autoridades, representantes de la comisión y de la asociación vecinal San Andrés de Barrantes, bodegueros, míticos implicados como Carballal o el fotógrafo oficial, José, el autor de cuantos carteles ha tenido, Pepe Noya y muchos más.

El regidor explicó que este año no tuvieron muchas dudas con el pregonero porque «queríamos a alguien de casa» y pensaron en el joven que se ha dado a conocer en Galicia gracias al programa «O rei da comedia» y que para los vecinos es Juan, de la familia de los Meniño, de Couto de Arriba, en Barrantes, quien agradeció la elección e invitó a todos a asistir a la Festa do Tinto do Salnés e das Variedades Autóctonas, que «conozco desde que era un niño», explicó el joven de 27 años.

El sábado será su momento y cuando se conocerá la identidad de los nuevos miembros de la Honorable Orde dos Valedores dos Viños Tintos do Salnés. «Una responsabilidad y una obligación de contribuir a la promoción de un producto que para nosotros es tan importante», añadió Castro. Un vino que busca la regularización también como motor económico, pues su comercialización lleva años limitada al ámbito doméstico.

Los doce vinos ganadores en las dos categorías se darán a conocer durante el Xantar de confraternidad, el cual reunirá a unas mil personas. Un trabajo de organización que también destacó el alcalde, poniendo en valor la dedicación personal de los trabajadores del Concello.

En cuanto a la seguridad, el Ayuntamiento cuenta con un plan coordinado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que incluye a Protección Civil. Y este año también habrá Punto Violeta.