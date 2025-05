El bipartito de A Illa mantiene su hoja de ruta con la zona residencial entre gritos e insultos

A medida que se acerca el 15 de junio, jornada en la que serán de aplicación efectiva las medidas de la zona residencial, la tensión sigue creciendo en A Illa entre aquellos que están en contra de la misma y el bipartito. Se pudo ver en el pleno, una sesión que, tal y como explicó el secretario nada más arrancar, no tendría ningún tipo de validez, ya que las competencias en materia de tráfico son del alcalde y el pleno no tiene la capacidad de sacárselas. Pese a estas declaraciones iniciales del secretario, el PP quiso seguir adelante con la sesión para echar abajo la zona residencial, al entender que «debe ser sometido a votación, somos once concejales y se debe escuchar a todos, cuenta la opinión de todos, no solo del alcalde». Tampoco se olvidaron los conservadores de lanzar «pullas» al BNG, al que acusan de ponerse de lado en este conflicto.

Matías González Cañón, candidato del PP pero concejal no adscrito, también le recordó al alcalde la ausencia de diálogo que se ha registrado en este proceso, no solo con el PP, «sino también con la asociación de empresarios, que solicitó una mesa de diálogo que le fue denegada, o los planteamientos de crear plazas de estacionamiento en horario comercial». El portavoz del PP, Miguel Paz, lanzó una serie de preguntas que, a su entender, están sin contestar tanto a ellos como a los vecinos y centró su intervención en acusar al gobierno de que las medidas son meramente recaudatorias.

Un momento de la discusión que se montó en el pleno entre el público y miembros del bipartito. / Iñaki Abella

El BNG, Manuel Suárez, recordó en todas sus intervenciones el comentario inicial del secretario «cualquier decisión que se adopte aquí es nula de pleno derecho; esto no es un circo pese a que algunos quieran convertirlo en eso». Insistió en que los nacionalistas tienen un pacto de gobierno en el que se respetan las áreas de cada uno y, en este caso, la de tráfico «le corresponde al PSOE y nosotros somos respetuosos con ese pacto uy con lo acordado».

Por su parte, Luis Arosa, el alcade socialista, volvió a recordar que el PP aprobó el PMUS «donde figuran estas medidas» y trató de responder a varias de las preguntas que le plantearon los conservadores, pero se encontró con un «cuando miente se le nota mucho» que le espetó Paz antes de que el conservador recordase que no se les ha facilitado ninguno de los documentos que reclamaron, especialmente aquellos que tienen que ver con la empresa que gestionará las sanciones.

Los empresarios mostraron esquelas del comercio local. / Iñaki Abella

También hubo debate con la avenida Castelao, con el bipartito recordando que el PP votó a favor de incluirla en el PMUS en 2020 y con los conservadores cuestionando la actuación que se hizo en ella, que no solo provocó un mayor tránsito de vehículos por las calles de la zona residencial, sino que eliminó un buen número de estacionamientos. El pleno acabó con un BNG acusando al PP de que lo único que quieren es «tomar al gobierno como sea, incluso utilizando el mismo argumento para una cosa y para la contraria, por lo que no estamos dispuestos a participar en este circo». Culminó su réplica con un «desde que se adoptaron esas medidas (llevan en vigor desde Semana Santa) sigue viniendo la misma gente a A Illa». Ese comentario enervó al público que comenzó a increpar al edil, e incluso, se escuchó algún insulto. «Insultos a los concejales, esto es lo que trae el PP a los plenos de A Illa» y «aquel que no crea en lo que yo creo que no me vote» fueron las frases de Suárez antes de votar, una votación en la que ya no se encontraban dos ediles del Partido Popular, que abandonaron el pleno. Solo una edil del PP y Cañón votaron a favor.

Cañón durante una de sus intervenciones en el pleno de ayer, sentado junto a los ediles del BNG. / Iñaki Abella