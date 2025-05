La zona residencial de A Illa se somete a un nuevo examen a petición del PP

Además del tenso debate que se prevé durante la sesión a causa de la zona residencial, el pleno extraordinario de hoy también servirá para clarificar otra cuestión, cual será la ubicación de Matías González Cañón en el pleno. El candidato del Partido Popular en las últimas elecciones no se ha reintegrado a su grupo tras iniciar el mandato como no adscrito. Esa circunstancia, según el alcalde, Luis Arosa, le obligaría a cambiar su ubicación en el pleno, pasando de sentarse con sus compañeros del grupo popular, a sentarse en el otro lado del salón, junto al BNG.En la anterior sesión, Cañón se negó abiertamente, por lo que acabó siendo expulsado (finalizaría observando la sesión desde el público), señalando que esa decisión del alcalde era «unha meniñada». En esta ocasión, el concejal no tiene todavía muy claro que es lo que va a hacer, aunque asume que «el alcalde ya ha comentado en varias ocasiones que la decisión está tomada y que no piensa recapacitar, parece que no se da cuenta de que es una decisión infantil y sin mucho sentido». Cañón reconoce que tomará esa decisión, la de mantenerse o no en el lugar junto al resto de los concejales del PP «cuando llegue al pleno».