¿Quién es Eugenio Linares, el escultor gallego con lista de espera?: esta es su obra y su manera de crear

La concentración motera de Dena ha sido uno de los últimos escenarios en los que Eugenio Linares ha demostrado su habilidad con la motosierra. Este asturiano de nacimiento y gallego de adopción eleva a un nuevo uso esta herramienta y la convierte su prolongación para construir impresionantes esculturas de madera. Precisamente, una de sus últimas obras recrea una motocicleta a tamaño real. Nada más y nada menos que dos días de trabajo -más de 16 horas en total-. Pero su lista de espera se eleva hasta los dos años, tal y como contaba en una entrevista a FARO en la que relata cómo la pandemia lo llevó a dedicarse a esta arte recibiendo encargos desde Asturias, Cantabria, Cataluña, Castilla y León... además de Galicia.

Una de las obras más emblemáticas en Galicia del ya conocido como «el escultor de la motosierra» es el parque infantil Aldea Grobit, en la isla grovense de A Toxa. La ruta llena de fantasía está salpicada de figuras inspiradas en la fauna gallega y personajes de fantasía, como erizos, búhos, tejones, guardianes o espíritus del bosque, todos ellos creados por el escultor Eugenio Linares. Estos «Refuxios Oníricos» crean un recorrido perfecta para pasar un rato rodeados de naturaleza mientras das un paseo rodeado de verde y las figuras más espectaculares.

Las aves rapaces y los conejos también están presentes en la isla. / FdV

«Bancos, coronados con motivos de caza, pesca o de la pasión de cada cual. También gente que tiene un árbol muy apreciado en la familia, y que se ha secado o que deben retirarlo por una obra, y el propietario me pide que talle una pieza a partir de su tronco», son algunos de los principales encargos que recibe este particular artista y que también promociona a través de su cuenta de Instagram. Su petición más extraordinaria, «una Virgen del Rocío monumental, de casi cuatro metros de altura, y que me encargó el Ayuntamiento de Hinojos en Huelva».

Reconoce que no tiene ninguna formación artística, más que la que le pudo trasladar su madre en casa, pintora profesional. Junto a ella pintaba en casa, pero según él mismo, sin llegar a ser un gran dibujante. Dejó ese hobby y no regresó al arte hasta que comenzó con la motosierra, una herramienta que describe como noble. Ha probado otras técnicas, pero ninguna le aporta lo que consigue con la motosierra y, en casos concretos, una amoladora y un cúter con los que modela los detalles.

El tercer elemento fundamental junto a la motosierra y su destreza son los materiales que utiliza. El castaño o el pino son sus maderas prelirectas para esto trabajos, junto con el plátano. Descarta, eso si, el roble y el ecalipto.

Y así, casi por casualidad, Eugenio Linares ha convertido su pasión en su modo de vida, escultor con motosierra a tiempo completo y con dos años de lista de espera.