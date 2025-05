Cinco regatas para elixir a mellor dorna galega

Naceu como unha homenaxe de Culturmar ao etnógrafo sueco Staffan Mörling e, despois de tres edicións, xa se está covertendo nun dos eventos máis importantes da navegación tradicional durante o verán. É a Copa Mörling, unha proba que se divide en cinco regatas e que, este ano, comezará o día 7 de xuño, coa Regata do Sepelo en Portonovo e que finalizará no Grove, coa Regata Camping Miami o 13 de setembro.

Polo medio haberá outras tres regatas: a do Triángulo do Cantiño na Illa (14 de xuño), Regata do Salnés de Cambados (21 de xuño) e Regata da Reiboa en Combarro (30 de agosto). Este ano haberá un pequeno parón dun mes pola celebración dos Encontros Tradicionais de Ribeira, onde é case seguro que tamén van participar un bo feixe das dornas que loitarán polo título da Copa Mörling.

"Jalerna" e "Nécora" durante a disputa dunha regata de dornas na ría de Arousa. / FDV

Despois de tres edicións nas que a «Pereka» de Dorado e Alberto Vicente foi a vencedora, nesta ocasión vai ter moitas máis dornas loitando por facerse cun dos títulos máis importantes da navegación tradicional. Os da Illa terán que facer fronte a varias embarcacións coas que comparte porto, como a «Necora» ou a «Jalerna», pero tamén á «Fuxe» do Grove ou á gran sorpresa da última Copa, a «Liliana» de Cambados. O patrón da «Pereka», José Antonio Dorado, recoñece que «somos o rival a superar nunha edición na que cremos que nos imos topar con moita competencia». Non en van, o ano pasado estiveron moi preto de quedar sen o triunfo, que acadarían nunha última proba, a disputada na súa casa da Illa, que resultou moi igulada.

Dorado apunta que «tanto Chica como eu imos coa mesma ilusión de sempre, a de desfrutar navegando, como cando tiñamos quince anos e comezamos a facelo». A súa embarcación, a «Pereka» aínda non tocou o mar da ría de Arousa, xa que «estamos traballando nela, facendo os últimos retoques e tratamentos á madeira para que se atope en óptimas condicións para todo o verán».

A "Liliana" en plena navegación. / FDV

Nesas tamén se atopa unha das grandes alternativas ao dominio que ven amosando «Pereka» nos últimos anos. A «Nécora» acabou de ser pintada esta semana despois dun repaso «de chapa e pintura, que lle facía moita falta». Cóntao o seu patrón, Braulio García que, por segundo ano consecutivo, contará con Adelino Santamaría como tripulante. García destaca o nivel que están acadando estas regatas, o que demostra que «a xente non só quere unha dorna para lucila, senón que tamén quere aprender a navegar a ese nivel, coñecendo os ventos, as mareas, ...».

As dúas dornas, ademáis de estar entre as grandes favoritas para levarse a Copa Mörling, tamén loitarán por facerse coa histórica Volta á Arousa, a proba que dou orixe á recuperación da navegación tradicional en dorna na ría de Arousa. Esta proba cumprirá en xullo o seu 40 aniversario e a «Pereka», con sete entorchados, e a «Nécora», con seis son dúas das dornas que máis veces conseguiron gañala.