Recogen firmas para que la UVI móvil se quede en el Hospital do Salnés en verano

El Bloque Nacionalista Galego inició ayer una campaña para instar al 061 a mantener durante todo el verano la ambulancia medicalizada en la base del Hospital do Salnés. En una conferencia de prensa ofrecida en la Plaza de Galicia en Vilagarcía, los nacionalistas y un grupo de técnicos sanitarios de la base del hospital explicaron que el objetivo de esta iniciativa es convencer al 061 de que mantenga la UVI móvil en Rubiáns también durante los meses de julio y agosto, y que refuerce el servicio en Sanxenxo y O Grove con otra ambulancia, específicamente contratada para esos dos meses.

La diputada autonómica Montserrat Prado explicó que se va a realizar una recogida de firmas por diferentes establecimientos comerciales de la comarca y que se llevará también una iniciativa parlamentaria con este asunto. Por su parte, César Rajoy, que es técnico sanitario, aseguró que «no es algo que estemos pidiendo para nosotros, sino para dar un mejor servicio a los ciudadanos».

En palabras de Rajoy, el traslado de la ambulancia medicalizada de Vilagarcía a Sanxenxo no solo perjudica a los vecinos de esta primera ciudad, sino también a los de las comarcas de Ulla y Umia. Además, recuerda que las ambulancias de soporte vital básico, que el 061 ofrece como alternativa, no disponen ni del personal específico de emergencias ni de materiales y equipos para actuar en este tipo de eventos. De hecho, asegura que en las UVI móviles, «hay equipos que ni siquiera tienen en los centros de salud».

Al mismo tiempo, los técnicos sanitarios reclaman el refuerzo de la dotación de ambulancias en Vilagarcía con otro vehículo de soporte vital básico, alegando que en las últimas guardias han llegado a intervenir en la capital arousana ambulancias procedentes de Padrón o A Estrada. «Hay urgencias suficientes para tener por lo menos otra ambulancia de soporte vital básico», afirma Rajoy.

Montserrat Prado, por su parte, manifestó en la conferencia de prensa que «estamos a las puertas del verano y tenemos sospechas más que fundadas de que el 061 tratará de llevar otra vez la UVI móvil a Sanxenxo, y este cambio puede tener consecuencias dramáticas».

En este sentido, recordó que a la hora de atender un infarto, un ictus o un accidente de tráfico grave, «hay mucha diferencia entre recibir asistencia en un plazo de entre cinco o diez minutos o tener que esperar más de media hora», por lo que insiste en que si se despoja a Vilagarcía del vehículo sanitario medicalizado, «se estará jugando con la salud y la vida de muchas personas».

Del mismo modo, la diputada nacionalista también se quejó de que se utilice la UVI móvil de O Salnés para traslados entre centros hospitalarios, ya que durante esos servicios la comarca queda sin servicio durante periodos de hasta dos o tres horas. «Eso es una temeridad extremadamente grave».

Catoira estará toda la semana sin médicos y anuncia protestas

El alcalde de Catoira, Xoán Castaño, denunció ayer que el centro médico de esta localidad, «se encuentra en un límite crítico». Aseguró que esta semana no hay médicas en el ambulatorio, por lo que no se hacen consultas, y según él las enfermeras que se ocupan de las urgencias no las pueden derivar al Punto de Atención Continuada (PAC) de San Roque, «porque también está colapsado».Xoán Castaño ha solicitado una reunión urgente con el gerente del área sanitaria Pontevedra-O Salnés, y advierte de que si no se toman medidas para reconducir la situación de inmediato, el Ayuntamiento adoptará medidas de protesta junto a la Plataforma pola Sanidade Pública. «La falta de personal médico está poniendo en grave riesgo la salud y la vida de los vecinos», afirma Castaño. «Esto es un desastre, más grave no puede ser, están jugando con la vida de la gente», añadió.El alcalde de Catoira asegura que desde la gerencia del área sanitaria se han dado instrucciones al coordinador del centro de salud de San Roque de que las urgencias procedentes de Catoira se deriven al Hospital do Salnés, y el regidor aduce que esto no solo va en detrimento de los vecinos del municipio vikingo, sino del conjunto de la población del área sanitaria, puesto que las demoras en el servicio de urgencias del Hospital se harán mayores.Castaño afirmó que «la situación es insostenible» y una «tremenda crisis».