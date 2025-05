Renfe descarta mantener el primer tren directo del día de Vilagarcía a Madrid

Renfe no dará marcha atrás en su plan de reestructuración de las frecuencias de trenes de alta velocidad, al menos a corto plazo y en lo que respecta a la estación de Vilagarcía. El alcalde de la capital arousana, Alberto Varela, se reunió ayer en Madrid con el presidente de la compañía ferroviaria, Álvaro Fernández Heredia, y desde Ravella admiten que el regidor no es «optimista» ante un posible cambio de criterio de Renfe «a corto plazo». El Concello de Vilagarcía promete seguir dando la batalla para recuperar el tren matinal directo a Madrid que perderá desde el 9 de junio aunque, por ahora, no parece que vaya a conseguirlo.

El presidente de Renfe justifica la decisión en criterios de carácter económico, y Varela respondió que si bien los comprende, no los comparte. El alcalde argumenta al respecto que hay que tener en cuenta la «rentabilidad social» ya que la estación de Vilagarcía da servicio no solo a la comarca de O Salnés, sino también a las de Barbanza y Ulla-Umia. Varela considera que si se consuma el cambio de frecuencias, «la periferia continuará siendo discriminada respecto a los grandes núcleos de población».

En estos momentos, Vilagarcía está comunicada con Madrid con tres trenes directos para los viajes de ida y otros tantos para los de vuelta. Esto cambiará a partir del 9 de junio, ya que a partir de esa fecha solo habrá dos trenes directos desde Vilagarcía a Madrid -se pierde uno-, y también se pierde uno en los desplazamientos desde la capital de España.

Además, en el caso de los viajes a Madrid, el cambio que propone Renfe perjudica a Vilagarcía porque desaparece la primera frecuencia del día. En la actualidad, hay un tren Avlo que sale de la capital arousana a las 6.36 horas, y que llega a Madrid a las 10.34. Pero a partir del 9 de junio, este tren parará en Vilagarcía a las 10.20 horas, y llegará a destino poco después de las dos de la tarde.

El último de vuelta sale de Madrid a las 18.00 horas. Esto, en la práctica, significa que la mayoría de las personas que hasta ahora podían desplazarse a Madrid en tren y volver en el mismo día ya no podrán seguir haciéndolo porque no tendrán tiempo material para hacer todas sus gestiones.

El último tren de vuelta a Vilagarcía sale ahora de la estación de Madrid a las 19.17 horas, pero en poco más de dos semanas, se adelantará la salida de este convoy directo a las 18.06. De este modo, las personas que ahora disponen de más de ocho horas para realizar sus trámites en Madrid antes de volver a casa, a partir del 9 de junio deberán hacerlas en apenas cuatro si no quieren pernoctar en Madrid, con el consecuente gasto económico y de tiempo que esta última opción conlleva.

Argumentos de Ravella

Varela defendió en la reunión con Renfe en la «rentabilidad social» de mantener la conexión directa del tren de alta velocidad entre Vilagarcía y Madrid. El alcalde coincidió así con la opinión de otros alcaldes de Castilla y León que también se reunieron con los responsables de la empresa pública. Desde Renfe, se apela a criterios económicos, «que el alcalde de Vilagarcía puede entender pero en ningún caso comparte», explican desde Ravella.

«Las aportaciones de viajeros que una vasta región como Arousa puede ofrecer no son comparables a las de las capitales de provincia o las grandes ciudades, pero precisamente por eso el tren en general y el de alta velocidad en particular deben contribuir a vertebrar el Estado. De lo contrario, la periferia seguirá siendo discriminada en relación con los grandes centros de población», aducen desde el Concello arousano. En opinión de Varela, una reducción de unos pocos minutos en los tiempos de viaje, «no puede justificar el daño que se podría causar».

El alcalde no se muestra optimista, «sobre un posible cambio de criterio por parte de Renfe a corto plazo», pero promete seguir luchando por recuperar esa frecuencia después del 9 de junio. El jueves, este asunto se abordará en el pleno municipal.

La sexta estación con más viajeros de Galicia

La supresión de la primera parada matinal del tren directo de alta velocidad entre Vilagarcía y Madrid probablemente tenga consecuencias a varios niveles. Era, de hecho, una de las grandes bazas de la población arousana para promocionarse turísticamente en el centro de España, apoyándose en la comodidad de las buenas conexiones para hacer un viaje de un solo día o una escapada de fin de semana.Tras la pasada edición de la feria de turismo de Madrid, Fitur, se hicieron públicos los datos del Ministerio de Transportes relativos al número de viajeros que pasaron en 2024 por la estación de tren de Vilagarcía. Fueron en torno a un millón de personas, un seis por ciento más que en 2023.Alberto Varela admite que la llegada del tren de alta velocidad supuso para Vilagarcía un avance importante, aunque desde el Concello aseguran que no se rendirá ante los cambios que planea Renfe y que perjudican a O Salnés. Para ello, Varela «seguirá apelando, donde sea necesario y a quien corresponda, que deben tenerse en cuenta más criterios que los simples de rentabilidad económica en la explotación de una línea u otra».«De hecho, esta situación ya se ha producido con anterioridad y entonces el alcalde tomó las medidas oportunas para que se pudieran mantener las paradas en Vilagarcía», añaden en el Concello. «Ahora se hará lo mismo, con el convencimiento de que las razones de Vilagarcía y Arousa serán escuchadas».