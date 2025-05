Cambados proyecta una subida del IBI y reducir el gasto de las concejalías un 5%

El Concello de Cambados tiene que apretarse el cinturón y el cuatripartito llevará al pleno de este jueves la aprobación de un plan económico financiero con medidas para incrementar los ingresos y reducir el gasto. Así, proyecta una subida del IBI y rebajar en un 5% el gasto en cuestiones no prioritarias de las concejalías. .

La última medida se aplicará de inmediato y puede afectar a asuntos como la promoción turística, festejos, cultura u obras, mientras que la actualización de la urbana se abordará a finales de año para su aplicación en 2026.

El alcalde, Samuel Lago, indica que, de momento, no contemplan aumentar otros impuestos: «El IBI es en el que apreciamos el mayor desequilibrio porque está muy por debajo de la media. Además, se junta con que el valor catastral de los inmuebles es muy bajo; no se actualiza desde los 90». La realidad es que Cambados tiene uno de los tipos impositivos más bajos de Galicia con un 0,46% y se mantiene así desde 2019.

Simulación con el 0,62%

Todavía no han decidido de cuánto será la actualización: «No será muy elevada, pero no queda más remedio para llevarlo, por lo menos, al nivel del resto de la comarca», garantiza el regidor. No obstante, encargaron una simulación al ORAL para lograr 500.000 euros más con su recaudación y para ello sería necesario llevarlo al 0,62%, lo cual subiría el recibo medio del vecino de los 163 euros actuales a los 220. Lejos aún de concellos de su categoría como Vilanova, que está en los 267 euros.

El regidor no oculta que la situación de las arcas municipales es complicada, pero niega las alertas del PP de que el Estado les acabará obligando a aplicar un plan de ajuste, más duro, aunque por ley sí que tienen que aprobar ese plan económico financiero después de haber incumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria con un déficit de 600.000 euros en la liquidación de 2024.

Según Lago, las cuentas no están resentidas por la deuda con los proveedores del primer trimestre, que se hizo pública estos días. Asegura que de esos 1,6 millones ya se pagaron bastantes facturas en abril, mediante el reconocimiento extrajudicial aprobado en febrero, y que, a día de hoy, quedarían pendientes unos 259.000 euros.

El quid está en «el aumento del gasto que se viene produciendo en los últimos años y sobre todo de algunos imposibles o difíciles de reducir por su necesidad, como el SAF, el canon de Sogama y la gestión de la basura –aunque llevamos años impulsando el compostaje para rebajarlo–o los costes salariales», detalló. Y en este sentido cabe recordar que tanto este como otros concellos se quejan también de la asunción de gastos impropios en educación o sanidad.

A esto, el alcalde suma la caída de ingresos, lo cual vincula, principalmente, a la política de congelación fiscal que practican desde hace años y que, de hecho, mantiene a Cambados con la presión más baja de O Salnés y de los concellos gallegos de su misma categoría, pero también a una bajada de la recaudación por la «caída de las licencias de obras». Añade que, con todo esto, se busca «estabilizar» las cuentas. Y de las de este año, por ahora, seguirán con el presupuesto prorrogado de 2024.