Vilagarcía despide una de las fiestas de Santa Rita más multitudinarias

Vilagarcía despidió ayer una de las ediciones de Santa Rita más multitudinarias que se recuerda en los últimos años; algo visible en estampas como la vivida en la última noche, la del sábado, con gran cantidad de público en el concierto de una de las bandas sensación del momento, The Rapants, y en la Feira Celta.

No obstante, no tuvo nada que envidiar a la jornada de apertura, que contó con la orquesta Panorama y su nuevo espectáculo y un escenario de enormes dimensiones que obligó a reubicar la actuación a la parte trasera de A Maroma.

El mítico grupo gallego que ha llevado la verbena gallega más allá de nuestras fronteras abarrotó con su propuesta, abriendo el programa confeccionado por el Concello de Vilagarcía para complementar las celebraciones religiosas de una de las más romerías urbanas más destacadas.

Y como broche musical no podía faltar una de las insignias de la ciudad: la Banda de Música. El concierto ofrecido ayer en García Caamaño contó con alguna sorpresa pensada especialmente para esta fecha especial para la ciudad, que no pierde la devoción por la patrona de los imposibles, pero no de Vilagarcía. Aún existe la creencia entre muchos de que lo es, a la vista del fervor que despierta, pero este honor está reservado a Santa Eulalia.

La muestra fue la imagen que dejó la procesión del pasado jueves, pues contó con una comitiva multitudinaria a su paso por el centro de la ciudad.

El programa festivo elaborado por la Concellería de Cultura también incluyó propuestas pensadas especialmente para los más pequeños. Así, en la Feira Celta no faltaron los juegos populares y el auditorio acogió un espectáculo especial y ayer tuvo lugar el Festivaliño On the Road sobre cine. / Noé Parga

Pero también con el trasiego vivido estos días en el convento de Vista Alegre, con la llegada de romeros procedentes también de otros lugares de la comarca.

Durante estos días no han faltado variedad de propuestas a mayores como la animación callejera, el teatro, los espectáculos de fuego... Que también se han traducido en terrazas y locales con abundante clientela, llenando la ciudad de gran ambiente.