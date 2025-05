Cambados busca liberarse de los 70.000 euros al año del centro de salud

El Concello de Cambados se reunirá esta semana con la Consellería de Sanidade para abordar el futuro de la titularidad del centro de salud. El cuatripartito insistirá en la vieja demanda de que sea esta administración quien la asuma y poder liberarse así de los gastos de mantenimiento, que suponen algo más de 70.000 euros anuales para las arcas municipales.

A finales de junio se producirá un hecho que ayudará al Ayuntamiento cambadés a dar más fuerza a una petición que lleva años sobre la mesa. Los terrenos donde se asienta el edificio son de Portos y la concesión otorgada en su día caduca a finales de junio.

Así las cosas, el alcalde, Samuel Lago, planteará la transferencia del inmueble al Sergas al considerar que no tiene sentido que una administración local se haga cargo de un servicio de competencia autonómica y un «gasto impropio de otros tantos, que ocasión un gasto importante al año, pero además, no solo da servicio a Cambados», se queja el regidor. Lago recuerda que el PAC cubre otros concellos y no solo eso, pues hay servicios complementarios como el de matrona y nutricionista que tampoco son exclusivos para la ciudadanía cambadesa.

De este modo, considera que debe ser la Xunta quien asuma la titularidad y renueve ya la concesión a su nombre. De este modo, se ahorraría al año los 70.0000 euros, aproximadamente, que le cuesta la limpieza y el pago de suministros, como la calefacción. Sin olvidar que hace un lustro pagó la mitad de unas obras de mejora valoradas en 100.000 euros junto con Sanidade porque «de otro modo, no se hubieran hecho y hacían falta», apunta. En cuanto a la situación de la atención sanitaria, Lago indica que, a diferencia de otras veces que se han tenido que quejar, «el servicio está cubierto y a día de hoy no nos constan quejas en el Concello».