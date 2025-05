La primera promoción de universitarios sénior de Vilagarcía se gradúa con honores

Vilagarcía se prepara para vivir un momento especial. Este viernes 30 de mayo, el Salón García acogerá el acto de graduación de la primera promoción del IV Ciclo Universitario para Mayores impulsado por la Universidad de Santiago de Compostela (USC). Serán 19 las personas tituladas que, tras cuatro años de formación, culminan un recorrido académico que es también un viaje vital: el de volver a las aulas, no por necesidad, sino por deseo.

El acto contará con la presencia de la vicerrectora de Estudantes e Cultura, Pilar Murias, del alcalde Alberto Varela, del delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, así como de la directora del IV Ciclo, la profesora Esther Olveira. Como representante del alumnado intervendrá Álvaro Ruibal, y también se vivirá un momento especialmente emotivo con la intervención de la madrina de esta primera promoción, la historiadora del arte Dolores Barral, además de la actuación del coro Voces Amigas.

Dolores Barral no fue una profesora más. Desde las primeras sesiones, el grupo se identificó con ella por su cercanía, su implicación y su pasión por la enseñanza. Su trabajo no se limitó al aula: acompañó al alumnado en excursiones y actividades fuera del aula que ayudaron a vivir de cerca la historia del arte gallego. Su elección como madrina no fue casual: es el reconocimiento a una profesional que supo conectar y emocionar, y que forma ya parte esencial del recuerdo colectivo de estos años.

El IV Ciclo Universitario para Mayores es una oferta educativa específica para personas de más de 50 años que, independientemente de su formación previa, desean seguir aprendiendo. En Vilagarcía, el programa se implantó hace cuatro años en el Centro de Formación de Matosinhos mediante un convenio con el Concello, convirtiéndose en sede estable.

Durante este tiempo, los estudiantes han cursado 60 créditos repartidos en materias optativas y actividades complementarias que abarcan áreas tan diversas como la literatura, la zoología, el medioambiente, la historia del pensamiento, el derecho o la nutrición. Cada curso incluye clases vespertinas, dos o tres tardes por semana, en un formato accesible y adaptado a sus ritmos.

El programa cuenta con seis docentes universitarios, que se desplazan hasta Vilagarcía para impartir las clases. En la actualidad hay 50 personas matriculadas en el IV Ciclo en la ciudad, la mayoría del propio municipio, aunque también participan personas de otros puntos del entorno.

Los verdaderos protagonistas, los estudiantes, coinciden en subrayar los beneficios de esta formación. «Te permite mantener a cierta edad una inquietud por aprender, por relacionarte y seguir en activo. Te aporta cultura general, recordar cosas que habías estudiado y te ofrece una oportunidad para conocer más», explican. Y añaden: «Además de mantener la mente activa, estás relacionándote con gente. La mayoría no nos conocíamos al empezar, y hemos terminado siendo amigos».

Más allá del conocimiento académico, lo que relatan es una transformación personal: el paso por el programa no solo les ha dado herramientas intelectuales, sino también vínculos emocionales, motivación y autoestima.

La directora del programa, Esther Olveira, lo define como una apuesta clara por la educación permanente, el envejecimiento activo y la lucha contra la soledad. «Es una formación que no busca salidas laborales, sino ofrecer acceso al conocimiento a cualquier edad, con una estructura adaptada y motivadora», afirma.

El IV Ciclo se complementa con iniciativas como «Camiños do Coñecemento e da Experiencia», que combina seminarios formativos con salidas culturales. Este año han abordado temas como el origen del culto jacobeo, las especies arbóreas del entorno, las leyendas gallegas o la evolución histórica y artística a través de la fotografía. «Queremos que conecten lo aprendido con su propia experiencia vital, que vean su historia reflejada en los contenidos», señala Olveira.

La ceremonia del día 30 será un acto solemne y alegre, que celebra no solo una titulación, sino el éxito de una iniciativa que ha devuelto a muchas personas el entusiasmo por aprender. Para algunos será el final de su etapa académica. Para otros, solo un paso más: podrán seguir vinculados al programa y continuar formándose, aunque sin los requisitos formales de titulación.

Lo que queda claro es que esta primera promoción ha marcado un antes y un después. Ha demostrado que el conocimiento no tiene edad, que la universidad puede (y debe) abrir sus puertas a todos, y que nunca es tarde para comenzar algo nuevo.

Vilagarcía ha sido testigo de este viaje colectivo. Y este viernes, en el Salón García, lo celebrará como se merece: con orgullo, emoción y la certeza de que aprender es también una forma de vivir mejor.