Balonmano, rugby y The Rapants dan el paso al colofón de Santa Rita

La penúltima jornada de las fiestas de Santa Rita tuvieron en el deporte a uno de sus grandes protagonistas. La Praza da II República se convirtió en dos canchas de balonmano en formato mini, con porterías de menor altura y una pista más reducida con el Balonmán Arousa como artífice.

El balonmano adoptó una versión reducida en la Praza da II República. / Noé Parga

En Fontecarmoa, el rugby 7 concentró a 17 equipos de toda Galicia y Portugal entre las categorías para menores de 14 y 18 años. El ambiente festivo de los eventos deportivos también se trasladó a última hora al parque de A Xunqueira con los conciertos de Ksais y The Rapants, para terminar la jornada con el Dj Óscar en la Alameda. La actuación de la Banda de Música en la calle García Caamaño (13.00 horas) y el Festivaliño on the road, con cine para los más pequeños, se sumarán a la Feira Celta y a los pasacalles para poner hoy el colofón a las fiestas patronales de Vilagarcía.