La rotura de una tubería obliga a tirar de la red comarcal y merma el suministro en Vilagarcía

La rotura de una tubería de agua potable de la red principal, a su paso por la avenida de As Carolinas de Vilagarcía provocó ayer problemas con el suministro durante más de ocho horas relativos, mayormente, a falta de presión en las viviendas más altas de los edificios del centro de la ciudad y de inmuebles situados en cotas elevadas, notándose sobre todo en lugares de Cornazo.

No obstante, los mayores perjudicados fueron los de las calles aledañas al lugar de la avería, desde la calle de A Coca hasta la rotonda «Man con man», aunque el servicio sí sufrió cortes cuando se realizó la desconexión de la estación de tratamiento de Trabanca para tomar agua de la red de la Mancomunidade do Salnés para garantizar el servicio durante la reparación, aunque no evitó los problemas de baja presión o de carencia en algunos puntos por la diferencia de cotas respecto a la vilagarciana.

«En general, el servicio se pudo mantener sin llegar a cortarlo», indicaron desde Ravella, para destacar que la incidencia «fue mínima». También explicaron que el origen fue la rotura de una tubería de fibrocemento que «por su antigüedad suelen causar este tipo» de averías.

Aviso a primera hora

Sucedió pasadas las ocho de la mañana y de inmediato se desplazaron hasta el lugar operarios de la concesionaria, Espina & Delfín, que estuvieron trabajando en la reparación hasta las cinco de la tarde, aproximadamente, sumando todo lo que conllevó.

El comienzo no fue sencillo porque había algunos coches aparcados en el lugar de la rotura y la Policía Local tuvo que acudir con la grúa para retirar uno. Asimismo la calle quedó llena de tierra en el margen de acera donde se produjo la avería –el contrario al Alcampo– y hasta la rotonda de Luz Salgada debido al arrastre del agua.

Pruebas previas

Según indicaron desde el Ayuntamiento de Vilagarcía, fue necesario abrir una zanja para evaluar el alcance y para sustituir después el tramo de canalización rota por uno de PVC. Posteriormente fue preciso realizar purgas a la red para eliminar la posible turbidez y antes de desconectarse de la red comarcal y volver al sistema de Vilagarcía, que tiene su estación de tratamiento en Trabanca Badiña.

Las mismas fuentes preveían que la normalidad regresara sobre las cinco de la tarde, quedando solo trabajos relacionados con el cubrimiento de la enorme zanja que fue necesario abrir para que los operarios pudieran trabajar bien, y que se hizo con una retroexcavadora, además del vallado del punto para realizar posteriormente el asfaltado del vial.

No es la primera vez que la ciudad arousana registra una avería de estas características debido a la antigüedad de algunas partes de la red y, de hecho, las reformas urbanas que viene realizando la administración local en los últimos años incluyen la sustitución de viejas tuberías del suministro de agua potable y también de saneamiento para evitar problemas como estos.