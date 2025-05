La avenida Juan Carlos I de Vilagarcía estará cerrada al tráfico los días 26 y 27

La avenida de Juan Carlos I quedará totalmente cerrada al tráfico el lunes y el martes que viene. La carretera, que depende del Ministerio de Transportes, «tiene el firme desgastado por lo que es fundamental su reparación», explican desde Ravella. En concreto, los trabajos irán desde la gasolinera de San Roque hasta la plaza de la Constitución, y se harán por fases. Desde el Ayuntamiento piden a los conductores que no tengan que acceder al centro de la villa que prioricen el uso de las circunvalaciones para no sobrecargar el tráfico.

Las mismas fuentes recordaron que se trata de una medida «muy demandada por los vecinos» y que la solicitaron en abril, recibiendo respuesta positiva por parte del subdelegado del Gobierno. «La previsión del Ministerio era comenzar las obras esta semana, sin embargo desde Ravella propusieron empezar a la semana que viene, para que no coincidiera con la celebración de las fiestas de Santa Rita», añadieron.

También detallaron que para evitar en la medida del posible las molestias, los obreros comenzarán a trabajar el lunes a las 09.15 horas en un primero tramo que va desde la gasolinera y hasta la casa de la Juventud. La previsión es que en una hora tengan fresado el firme, permitiendo abrir el tráfico en esa rotonda para facilitar el acceso hacia la calle Cervantes, Santa Eulalia y San Roque. Al día siguiente, se seguirá el mismo esquema para comenzar con el asfaltado.

Bus escolar y garajes

«Este tramo se priorizará sobre todo para no dificultar el tránsito de los autobuses escolares. Así, a primera hora de la mañana podrán acceder hasta ahí con relativa normalidad para recoger y dejar a los niños. No podrán avanzar por la avenida, que estará cortada aunque no se comience a trabajar allí hasta más tarde», detallaron.

En cuanto a los escolares que vayan al Anexo A Lomba, los autobuses tendrán que subir por calle de O Pino (cuartel de la Guardia Civil) y continuar por la calle Marxión, que se hará de doble sentido durante las obras, hasta Doctor Fleming. Esta alternativa también dará acceso a los garajes de esa zona. Para salir desde ahí tendrán que hacer la ruta inversa.

Tras finalizar en esta zona a primera hora, los operarios continuarán trabajando en sentido plaza de la Constitución.

La Policía Local ya colocó avisos para que se retiren los vehículos aparcados, así como para alertar a los vecinos que tengan garaje en la propia avenida, que no podrán entrar ni salir de él esos dos días. En cuanto a los que lo tengan en la propia plaza Ravella o Ramón y Cajal, solo podrán salir cara calle Arapiles. Los agentes estarán desplegados en la zona mientras duren las obras para guiar e informar a los vecinos.