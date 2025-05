Una decena de tabernas de A Illa y nueve grupos de diferentes puntos de Galicia van a participar el próximo 7 de junio en una nueva edición de Cantos de Taberna, un evento que bebe en la música tradicional al mismo tiempo que anima a todos aquellos que se encuentran a su alrededor. Como anfitrión de este evento estará el grupo Son da Illa, al que se unirán Os Firrás de O Grove, Os Ministreles de Monforte, Os Muiñeiros de Sarela (Santiago), De Cotío de A Estrada, A de Sabas de Baiona, As do Xeito de Vilaxoán, Son do Peto de Campo Lameiro y as Saljariteiras de Marín.

Todos ellos pasarán por los bares o tabernas Club, Cachopo, O Porto, Fina Viñas, Os Barrales, Saratoga, O Regueiro, Tropicana, Kapitol y Benalúa. El programa arrancará a las 19.30 horas con la reunión de los grupos participantes en la plaza de O Regueiro. Media hora después comenzará el recorrido por los diferentes locales colaboradores, un recorrido que se extenderá hasta las 23.00 horas, donde los grupos participantes se reunirán en la calle Con do Moucho. La despedida comenzará poco antes de la media noche, cuando todos los grupos entonen las canciones «O carro» y «Finisterre». A partir de ese momento, la «foliada» será totalmente libre para los integrantes de los nueve grupos.