Nuevo ascensor para el centro de salud de Vilanova

Varios meses llevan los usuarios y trabajadores del centro de salud de Vilanova sin poder usar el ascensor para desplazarse entre los diferentes pisos que lo conforman. Esa situación parece tener ya fecha de caducidad después de que técnicos de una empresa especializada hayan estado trabajando en solucionar una avería que se ha hecho eterna. En principio, la avería estaría totalmente solucionada, pero todavía no ha entrado en funcionamiento debido a que faltan una serie de certificaciones que se espera que estén listas en los próximos días.

Así lo reconoce el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, que ayer subrayaba que «se trata solo cuestión de tiempo para acabar con una situación que no era la adecuada, ya que se estaba provocando una situación anómala, tanto para trabajadores como para usuarios con dificultades de movilidad, que no podían acceder a las consultas con garantías». Durán no se atreve a poner una fecha definitiva para que el elevador vuelva a funcionar pero «todo apunta a que será en los próximos días».

El problema del ascensor no es el único que tiene el centro de salud ya que, desde prácticamente su construcción no ha dejado de arrastrar problemas con las humedades, lo que ha generado que los usarios y, sobre todo, los trabajadores, tengan que convivir con cubos para recoger el agua de las goteras o con habitaciones con paredes totalmente negras a causa del agua. En ese sentido, el regidor insiste en que se está trabajando para conseguir acabar con este problema. De hecho, Durán aseguraba ayer que «está a pjunto de rematar el proyecto para remodelar el tejado, un proyecto que se va a centrar en remodelar la cubierta para evitar que siga lloviendo dentro, como lleva ocurriendo en todos estos años».

Las quejas por esta situación han sido constantes durante años y las sucesivas actuaciones que se han desarrollado en el centro de salud de Vilanova han sido simples parches que han durado mayor o menor tiempo pero que, al final, se demostraban totalmente insuficientes para solventar el problema. «Esperemos que en esta ocasión se encuentre la solución», apunta Durán.