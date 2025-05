A Illa recurre al CIMA para impulsar su proyecto de preengorde de almeja en O Xufre

Donde se ha abierto una pequeña puerta a la esperanza es en la Cofradía de Vilanova ya que, después de múltiples analíticas, el banco marisquero de O Ariño, donde faenan mariscadores a pie y a flote, regresará a la actividad el próximo 2 de junio. Esa apertura, en principio, es de forma temporal hasta el 30 de septiembre, pero podría alargarse en el tiempo y convertirse en definitiva siempre y cuando las analíticas que realicen los técnicos de la Consellería do Mar continúen arrojando resultados positivos. Lino Díaz, patrón mayor de Vilanova, se mostraba ayer optimista con este regreso a la actividad del banco marisquero de O Ariño y espera que «sea definitivo, ya que es una zona productiva que necesitamos».El cierre del banco marisquero de O Ariño se viene arrastrando desde diciembre de 2023, cuando las analíticas realizadas en esa zona detectaron una gran presencia de aguas fecales, lo que llevó a la Consellería a adoptar la decisión de cambiar la catalogación de zona B a zona C. En un primer momento, el impacto no se notó en los socios de la Cofradía de Vilanova, ya que se encontraban en cese de actividad, pero si sería brutal casi un año después, cuando la Cofradía de Vilanova se preparaba para afrontar la campña de Navidad contando con la producción de O Ariño, una de las zonas más importantes para el sector junto con O Esteiro.En pleno inicio de la campaña, los mariscadores se encontraron con los dos bancos marisqueros cerrados por contaminación. Aquello acabó provocando la rebelión de las mariscadoras, con protestas ante el Concello de Vilanova y ante la empresa responsable del alcantarillado, a los que responsabilizaban de la situación.Ante el posible origen de los vertidos en la red municipal, Concello y empresa adjudicataria realizaron un importante chequeo a todo el sistema, tapando los posibles puntos de filtración e instalando bombeos de última generación para acabar con el problema. En un primer momento, las actuaciones parecieron no funcionar, ya que O Esteiro y O Ariño se mantuvieron cerrados durante varios meses hasta que, tras una serie de analíticas correctas se decidió abrir el primero de los bancos ya con la campaña de Navidad iniciada, pero el segundo continuó cerrado a la espera de nuevas analíticas. Las últimas que se han realizado señalan que ya no existe presencia de aguas fecales en esa zona por lo que se ha dado luz verde a una apertura provisional.