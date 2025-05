Cambados implantará antes de verano el contenedor marrón en varias calles del conjunto histórico

El Concello de Cambados implantará antes de verano el plan piloto del contenedor marrón para varias calles del conjunto histórico. Serán un total de diez colectores y en paralelo se realizará una actualización de los vecinos que practican compostaje mediante los comunitarios e individuales de cara al establecimiento de bonificaciones en el recibo en un futuro.

El alcalde, Samuel Lago, explica que están a la espera de la entrada del técnico de gestión de residuos a contratar mediante el plan +Provincia de la Diputación. Una de sus primeras tareas será la puesta en marcha de este plan piloto de contenedor marrón, destinado a calles del conjunto histórico en las que no es posible llegar con el compostaje «in situ», el cual es la principal apuesta del Ayuntamiento para cumplir con la normativa europea.

Es una experiencia piloto de diez colectores y los vecinos recibirán una llave para controlar que se emplean correctamente, es decir, que solo depositan basura orgánica doméstica.

Rebaja del recibo

El regidor recuerda que la intención del cuatripartito es que tanto estos usuarios como los del compostaje que lleva años funcionando tengan una bonificación en el futuro. De hecho, el técnico contratado con el programa provincial también realizará una actualización de los inscritos en los últimos años.

No obstante, Lago reconoce que estas rebajas en el recibo de la basura no serán inmediatas, pues deberán reflejarse en la nueva ordenanza municipal de recogida y gestión, que está en stand by, a la espera de una norma superior que detalle cómo proceder con la nueva forma de cobrar, la llamada tasa de generación y que grava más a quien no recicle al máximo posible y en todo tipo de residuos.

La normativa estatal obliga a tenerla implantada ya, pero tanto el regidor cambadés como otros de la comarca se vienen quejando de la carencia de una legislación o unas directrices autonómicas por encima que les guíen en el proceso obligado por el Estado ante la dificultad de controlar exactamente lo que deposita cada ciudadano en los contenedores para cobrarle más o menos. De hecho, algunos concellos de Galicia han optado por hacerlo en función de consumos de otros servicios básicos o del padrón.

Lago recuerda que el Concello viene apostando desde hace años por el compostaje comunitario –este año llegará a los once– y el individual –casas con huerta y jardín– pues «se trata de la opción que evita la contaminación y reduce los costes de traslado y el pago del canon de Sogama». Sí tendrán que hacer uso de su planta de Baión para el contenedor marrón que colocará y ya lleva el de grandes productores (restaurantes, comercios...).