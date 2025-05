El Arosa y su cortoplacismo

La situación del Arosa merece un punto y aparte. Ese momento necesario para reflexionar y plantearse si va a seguir bastando solo con el hoy sin importar el mañana. Sin embargo, el ayer deja claro que remar a la deriva solo conduce al hartazgo y a dar vueltas sin avanzar, como hámster en su rueda.

Quizá los resultados de cada domingo, los buenos y los malos, impiden ver el bosque. Los marcadores deberían ser la consecuencia y no el fin único, pero en A Lomba urge más la prisa que la pausa. El que año tras año no se cumplan los objetivos deportivos no solo puede ser achacable a la mala suerte. Toca hacer un análisis más sesudo y no señalar siempre al entrenador como el héroe o el culpable de todo. Quizá habría que preguntarse ¿y mañana qué?.

Es probable que la única manera de enderezar el presente sea encontrar un modelo de club moderno, reconocible con una idea y una manera de hacer a futuro, focalizando mucho más allá del resultado de cada domingo o del play off de turno. Una incógnita, la del mañana, que solo la puede resolver el llamado arosismo, una definición que se podría entender como el sentimiento que une en torno a un escudo y que genera voluntades para hacer avanzar a un club de la potencialidad a la realidad. Porque, que nadie lo olvide, el Arosa sigue siendo propiedad de sus socios, de todos y de ninguno.

Vaya por delante que la gestión de Manuel Abalo siempre ha cumplido con la máxima de cualquier buena gestión que no es otra que la economía. El actual presidente, junto a su equipo, ha hecho desaparecer la imagen de mal pagador que el club tenía a su llegada para convertir al Arosa en una entidad saneada, honrada y cumplidora, y eso merece un gran reconocimiento. Pero detrás de esa ejemplaridad pecuniaria hay muchas otras responsabilidades en la dirección que no se han cumplido al mismo nivel que sumar euros a la cuenta corriente. Falta un proyecto estructurado, en el que pese más el día a día que solo el domingo y el tiempo está pasando al mismo ritmo que la energía y la ilusión decrecen, igual de inexorables.

Aquel brazo que levantó el actual presidente hace casi 15 años en una asamblea para asumir el timón de una entidad hecha pedazos fue el gesto que evitó la desaparición del Arosa, algo que habrá que agradecerle de por vida. Ni siquiera la Federación quería tramitar las fichas. Imagínense la negrura que rodeaba al club que Abalo, junto a Lino González (DEP), logró resucitar. Ahora, después de tantos años de gestión, el Arosa se ha convertido en una referencia deportiva, pero solo en lo que se refiere a la base donde sí se ha sabido delegar, porque el primer equipo sigue en el mismo escalafón futbolístico que a la llegada de Manuel Abalo, incluso perdiendo lugares en el ranking de clubes de Galicia, y con una directiva cada vez más debilitada y sin apenas renovación.

Los Arenteiro, Bergantiños, Ourense CF, Fabril, Celta B, Lugo, Estradense, Noia o Villalbés, entre otros, han adelantado al Arosa estos últimos años en muchos aspectos, y no solo en categoría futbolística o posición en la tabla. A día de hoy se les ve desde lejos, pero sobre todo en cuanto a la hoja de ruta. Saben lo que quieren y lo consiguen con lo que tienen porque siguen una estrategia definida y que mira hacia adelante, no solo se conforman con cumplir con los pagos a fin de mes. Eso es lo que se echa de menos en un Arosa que, con una directiva capaz de generar y cumplir con altos presupuestos, ha hecho del primer equipo una especie de sucursal de club catarí en 3ª RFEF, con más dinero que exigencia, con más aura que fortaleza, con unos cimientos de cartón piedra y sin una manera de hacer en la que los asalariados, cuando miren a su alrededor, se vean exigidos a dar el rendimiento que se le paga, y todo eso no lo puede gestionar únicamente el entrenador, porque de ser así su autoridad se debilita en exceso.

Da la sensación que muchos fichajes llamados a marcar diferencias llegan a Vilagarcía porque su viaje futbolístico solo busca un confortable aterrizaje después de tomar su mayor altura en otros lares. Los fichajes más jóvenes, además, solo parecen ver en el Arosa un trampolín para saltar hacia clubes en los que vean el mismo futuro que ellos vislumbran. Incluso los formados en la casa tienen que buscar otros destinos porque sus oportunidades siempre son a cuentagotas pese a contar con un juvenil en la máxima categoría posible. Cosas que pasan cuando en un club la idea de futuro nunca va más allá del próximo resultado.

Y eso en lo deportivo, porque en lo patrimonial se ha avanzado todavía menos. El Arosa sigue sin tener nada más, y nada menos, que a su afición. Ni un campo de entrenamiento, ni un gimnasio, ni siquiera una web o una app que funcione como debe en los tiempos que corren. Y no habrá sido por falta de tiempo.

Con más dinero, pero con menos horizonte, es el momento para que los que están al frente valoren si es bueno seguir igual aferrándose al cargo, o si lo mejor es tratar de reforzarse a nivel directivo, sumar manos e ideas e introducir nuevas energías o, si acaso, la opción es dar un paso firme a un lado, con todas las consecuencias, para ver si el arosismo existe de verdad y hace acto de presencia para asumir el relevo, sin descartar unas revitalizantes elecciones. Y si entonces nadie alza la voz, que todos y cada uno de los llamados arosistas se guarden el dedo acusador o, mejor aún, que lo dirijan hacia su propia resignación o hacia su aprobación a lo establecido, que de todo habrá.