El «Ágora Vermú» incluye rock todos los domingos de junio en Vilagarcía

Los domingos de junio serán musicales en Vilagarcía. El Concello presentó la octava edición del ciclo «Ágora Vermú», una propuesta que apuesta por la música gallega en directo y al aire libre con un cartel compuesto íntegramente por bandas de rock con sello propio.

Serán cinco domingos consecutivos en cinco barrios diferentes, con conciertos gratuitos que comenzarán a las 13.00 horas. El objetivo pasa por acercar la cultura a la gente, apoyar el talento local y convertir las calles en puntos de encuentro vecinal. «Vilagarcía don’t stop, como diría Queen», bromeó el alcalde Alberto Varela durante la presentación. «Somos el concello más musical de Galicia, y esta es una de nuestras señas de identidad».

Por su parte, la concejala de Cultura, Sonia Outón, explicó que el ciclo busca «animar a seguir a las bandas por distintos rincones del municipio», promoviendo así la participación ciudadana, la vida en los barrios y el inicio oficioso del verano cultural vilagarciano.

La gira arranca el domingo 1 de junio en Carril con Xoubas, una banda compostelana que mezcla rocksteady, R&B y soul jamaicano. Formados en 2015, destacan por su propuesta energética y elegante, con una formación compuesta por batería, bajo, guitarra, teclados y voz femenina.

El domingo 8, Noite Fechada hará vibrar el barrio de O Piñeiriño con su característico «rock ‘N’xebre». La banda, surgida en Barrantes en 2012, regresa a los escenarios tras una pausa de varios años con un repertorio que combina madurez musical y la misma pasión de siempre.

El domingo 15, el ciclo hará parada en Os Duráns con Espiño Band, liderada por el veterano Alfonso Espiño. Su estilo bebe del pop rock psicodélico y del underground gallego. El grupo ha cosechado premios como Galicia Creativa y ha representado a Galicia en festivales internacionales.

Una semana después, el domingo 22, será el turno de The Limboos en la calle Romero Ortiz. Con su nuevo disco Off The Loop, ofrecen un viaje sonoro hacia la psicodelia, el pop barroco y los ritmos más experimentales, en la línea de Iggy Pop o Dan Auerbach.

Finalmente, el ciclo se cerrará el domingo 29 de junio en Vilaxoán con Chaladura Rock, una banda nacida en Vilagarcía en 2014 que rinde homenaje a los grandes del rock de todos los tiempos, alternando clásicos internacionales y éxitos actuales en español.

Más allá de la música, el «Ágora Vermú» es una apuesta por la descentralización cultural y por llenar de vida los espacios públicos. En cada barrio, los conciertos se convierten en una excusa perfecta para reunir a vecinos, familias y visitantes en torno a la música y al buen ambiente.

El ciclo demuestra, una vez más, que la cultura no solo se consume en los grandes teatros o auditorios, sino también en las plazas, calles y parques, al alcance de todos y con acceso gratuito. Y lo hace con sello gallego, apostando por bandas con raíces en el territorio y talento en el escenario.

Con esta nueva edición, Vilagarcía consolida su lugar como referente en programación cultural inclusiva, cercana y de calidad que refuerza su apuesta por demostrar que el rock también se vive con intensidad a mediodía.