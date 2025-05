A asociación de veciños O Souto de Rubiáns celebrou na noite do sábado a segunda edición do seu festival «As Letras no Souto». Ata doce agrupacións, chegadas de diferentes puntos de toda a provincia, compareceron sobre o escenario mentres máis de 300 personas gozaban da música e o baile tradicional no centro sociocultural da parroquia vilagarciá. Tal foi o entusiasmo dos participantes e do público que ao remate das actuacións, todos se uniron para tocar o pasodobre «Leixaprén», composto por «Juan, o gaiteiro de Cornazo», moi querido en Rubiáns. O evento prolongouse durante máis de 3 horas e, por se fose pouco, a festa continuou no exterior do local ata case as tres da madrugada. En definitiva, toda unha xornada de festa, tradición e pertenza que non fixo máis que confirmar que O Souto contará o vindeiro ano cunha terceira edición de este evento.

Rubiáns celebra con éxito a segunda edición de «As Letras no Souto»