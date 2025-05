Empieza la triste época de abandono de gatitos: «Llevamos doce en cinco días»

El Refugio de Animales ya ha perdido la cuenta de las veces que ha hecho un llamamiento a los dueños de gatos para que esterilicen a sus animales, pero todo sigue casi igual. Y es que ya ha empezado la triste época del abandono de crías y «este año antes de lo habitual, no hemos llegado ni a la mitad de mayo y en solo cinco días hemos recogido más de doce gatitos recién nacidos de diferentes camadas. Pero no ha hecho más que empezar, lo peor está por venir en los próximos meses», lamentan sus responsables.

Desde la protectora no dudan en llamar «irresponsables» a quienes los dejan en contenedores, dentro de bolsas, «expuestos a morir solos, sin su madre». De hecho, algunos de los rescatados estaban al «borde de la muerte» y recuerdan que sacar adelante a crías así es una «tarea complicada», pues, entre otras cosas, se trata de sustituir el papel de alimento que le proporciona una madre y supone una continua atención, así que «por mucho esfuerzo que pongamos, no todos sobreviven.

Además, no dan abasto pues para esto precisan de voluntarios y ahora mismo tienen acogidos a 25 gatitos. Así que vuelven a pedir conciencia: «Esterilizar no es una opción, es una responsabilidad. Si no lo haces tendrás el mismo problema una y otra vez y lo acaban pagando los más vulnerables».