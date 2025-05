La Anpa del colegio San Francisco propone crear un pacto de familias para que sus hijos no tengan móvil hasta los 14 años

El colegio San Francisco de Vilagarcía será escenario mañana martes, a las 17.30 horas, de una charla-coloquio especialmente significativa en un momento en que crece la preocupación por el impacto del uso intensivo de la tecnología en niños y adolescentes. El ponente será Antonio Rial Boubeta, profesor de Psicología Social de la Universidade de Santiago de Compostela, una de las voces más autorizadas en España sobre el uso de las tecnologías digitales en la juventud.

Bajo el título «Cómo promover un uso seguro y saludable de la tecnología en la infancia y la adolescencia», la charla buscará ofrecer a las familias claves científicas y prácticas para entender el alcance de esta problemática. Pero la relevancia del evento va más allá de la reflexión: la Anpa del colegio San Francisco propondrá ese día un pacto colectivo entre familias para no facilitar el acceso a smartphones a sus hijos hasta, como mínimo, segundo de la ESO (14 años).

Inspirado en experiencias similares que ya se están desarrollando en centros educativos de otras localidades gallegas como Santiago de Compostela, este pacto busca comprometer a las familias a retrasar la entrega del primer móvil, fomentando así una crianza más saludable y libre de presiones tecnológicas. Según cifras recientes, la edad media de acceso al smartphone en España ya se sitúa por debajo de los 11 años. En muchos casos, los niños utilizan estos dispositivos sin supervisión, durante horas, con acceso ilimitado a redes sociales, videojuegos, contenidos inapropiados o incluso juegos de apuestas.

Antonio Rial Boubeta, psicólogo social y profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, durante una charla. / José Lores

El profesor Antonio Rial, que ha liderado estudios de gran alcance en colaboración con organismos como Unicef o la Fundación Barrié, advierte con contundencia: «Estamos ante un problema de salud pública. Acceder tan temprano a un teléfono móvil altera hábitos esenciales como el sueño, el desarrollo del lenguaje, la psicomotricidad, y se relaciona con un aumento de la ansiedad, la adicción, el ciberacoso y el fracaso escolar».

Un estudio reciente dirigido por Rial con más de 50.000 adolescentes concluyó que retrasar la entrega del primer móvil de los 11 a los 14 años reduce a la mitad los riesgos de uso problemático, aislamiento social o consumo de contenidos nocivos. La comunidad médica también se ha sumado a las advertencias: pediatras de toda España alertan de los efectos neurológicos y conductuales que provoca el uso excesivo de pantallas en edades tempranas.

En Galicia, la chispa del cambio comenzó en Santiago con la Anpa del colegio La Salle, donde más del 75% de las familias firmaron el compromiso de no entregar teléfonos móviles a sus hijos al iniciar la ESO. La iniciativa rápidamente se expandió a otros centros como el Compañía de María y ha suscitado interés en al menos nueve colegios más.

Ahora, Vilagarcía se suma a este movimiento emergente, gracias a la apuesta decidida de la comunidad educativa del San Francisco. La charla de mañana martes no solo está abierta a las familias del centro, sino también a otras Anpas del municipio, que han sido expresamente invitadas a participar en el debate.

«La presión social existe, pero si las familias nos unimos, podemos cambiar el rumbo. No se trata de demonizar la tecnología, sino de establecer límites saludables y de proteger el desarrollo de nuestros hijos», explican desde la ANPA del San Francisco. El pacto, por tanto, no pretende ser una imposición, sino una herramienta de corresponsabilidad: si todas las familias caminan en la misma dirección, los niños no sentirán que se quedan atrás por no tener un móvil a los 11 años.

La charla con el profesor Rial también pondrá el foco en un tema más profundo: el modelo educativo y social que queremos construir. Las tecnologías, advierte el experto, no son neutras. Si bien pueden ser una herramienta de aprendizaje y conexión, también pueden reforzar modelos de consumo, individualismo, falta de autorregulación y pérdida de vínculos familiares.

El Colegio San Francisco de Vilagarcía abre así una senda que, aunque solo acaba de comenzar, puede ser clave para transformar la relación de nuestros menores con la tecnología.