As Letras Galegas asentan raíces no Salnés cunha xornada de celebración e orgullo

O 17 de maio, Día das Letras Galegas, vivíuse con especial intensidade na comarca do Salnés, cunha ampla programación de actos organizados por concellos, asociacións e colectivos culturais que demostraron unha vez máis o firme compromiso coa lingua galega e coa súa expresión cultural máis auténtica: a música e a poesía popular.

O Carril foi un dos epicentros da xornada. A mañá comezou cun animado pasarrúas do grupo Malveiras, seguido dunha sesión de baile tradicional a cargo da Escola Gato Negro/Malveiras, que encheu de sons e movemento as rúas da vila. Ás 12.30 horas, tivo lugar un dos momentos máis simbólicos da celebración: a ofrenda floral a Rosalía de Castro, figura fundacional da literatura galega contemporánea. A continuación, as Cantareiras Bulideiras de Fontecarmoa puxeron a voz a esta homenaxe colectiva, antes do concerto-recital de Lúa Mosquetera acompañada polo guitarrista Pablo Seijas, que puxo o broche artístico á mañá.

Botadura dunha dorna nas Letras da Illa. | Iñaki Abella

Pola noite, a celebración desprazouse a Rubiáns, onde a asociación de veciños O Souto organizou a segunda edición do encontro «As Letras no Souto», unha cita xa consolidada que reuniu 12 grupos de música tradicional chegados de distintos puntos da provincia. Grupos como Santa Plácida de Rubiáns, Loureiro Verde de Lordelo, A Nosa Señora da Xunqueira, Mocedade da Torre 83, Pandeireteiras de Trabanca, Mar de Arousa, A Queimada de Bamio ou Rejodobargo de Pontecaldelas puxeron voz e son a unha noite marcada pola participación popular e o orgullo cultural.

Na Illa, a botadura simbólica dunha dorna no peirao do Xufre converteuse nun xesto de amor pola lingua e polas raíces mariñeiras do pobo. O acto estivo precedido de música e bailes tradicionais en puntos como A Escola de Pau, O Regueiro e o propio Xufre, nunha celebración que fundiu identidade, territorio e emoción. A participación de distintos colectivos tamén forma parte dun acto tan tradicional como reivindicativo.

Outros concellos da comarca sumáronse con diversas iniciativas. En Cambados, o público puido gozar do tradicional concerto das Letras da Banda de Castrelo no parque de Torrado, mentres que na praza de Fefiñáns segue aberta ao público a exposición «Virada nas Letras», unha mostra de embarcacións tradicionais con fondo cultural. Hoxe domingo, a mostra continúa con música tradicional a cargo dos grupos Volandeira, Xironsa, Con de Xido e Dorna.

Embarcacións tradicionais na praza de Fefiñáns. | Iñaki Abella

En Meis, a finca de Parga acolleu unha romaría musical con actuacións das Cantareiras Madialeva, as Pandereteiras de Nogueira, O Trevo, As Lembranzas e Habló Pablo, mentres que en Ribadumia, o Auditorio de Santa Baia celebrou a oitava edición da gala Ribadumienses a prol do galego, recoñecendo o labor de persoas e entidades a favor da lingua.

En Meaño, a música foi protagonista grazas á colaboración da asociación cultural Penaguda e do alumnado da escola municipal de música, e no Grove celebráronse unha feira do libro en galego e unha sesión de contacontos musical. En Catoira, a Banda Municipal ofreceu un concerto centrado na poesía popular e as cantareiras, mentres que en Pontecesures, as asociacións Xarandeira e San Pedro de Carcacía animaron a vila cun pasarrúas seguido de actuacións musicais na Plazuela.

A programación continúa hoxe nalgúns municipios, como Pontecesures, que celebra a última xornada da súa Ruta de Tapas das Letras Galegas, na que media ducia de establecementos ofrecen elaboracións especiais a prezos populares. E tamén en Cambados, onde esta tarde o Auditorio da Xuventude acollerá a obra de teatro «A Lola», do grupo Avelaíña, como colofón a unha fin de semana de intensa actividade cultural.

A celebración do Día das Letras Galegas no Salnés deixa unha mensaxe clara: o galego está vivo, presente e orgullosamente defendido desde cada rúa, escenario e voz da comarca. Unha lingua con pasado e, sobre todo, con futuro.