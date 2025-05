Vilagarcía sufre un apagón tras una presunta avería en una arqueta

Vilagarcía sufrió poco antes de las ocho de la tarde de hoy viernes un nuevo corte de luz. En algunos puntos de la ciudad se trató de una interrupción muy breve en el suministro; la primera vez, de menos de cinco minutos, y poco después, otra de unos pocos segundos.

No obstante, en otros puntos de la ciudad, como el barrio de As Carolinas, pasaron más tiempo sin servicio, y sobre las 20.30 horas todavía no se había restablecido.

El Servicio Municipal de Emerxencias de Vilagarcía señala que han recibido múltiples llamadas de ciudadanos alertando del corte de luz. Explican además que se han movilizado a la avenida de Cambados, al detectarse una arqueta de la que salía humo, y que podría ser el origen de la avería.