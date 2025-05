DO: Las «letras» del albariño

La Denominación de Origen (DO) Rías Baixas se viste de gala. Lo hace para recibir a los amantes del albariño, los incondicionales del enoturismo y todos aquellos que quieran conocer más y mejor ese oro líquido que mana de los viñedos de Val do Salnés, Condado do Tea, O Rosal, Soutomaior y Ribeira do Ulla.

Así surge la Primavera de Puertas Abiertas que se plantea este fin de semana, la cual se antoja una forma diferente y atractiva de saborear la fiesta del Día das Letras Galegas.

Una vez más, la experiencia corre a cargo de la Axencia de Turismo de Galicia y la Ruta del Vino Rías Baixas, la asociación sin ánimo de lucro que canaliza las propuestas de sus asociados, ya sean bodegas, pazos, museos o cualquier otro.

Es de este modo como surgen –ya se avanzaba hace días en FARO DE VIGO– las visitas gratuitas que planean una veintena de bodegas adheridas a Rías Baixas, entre las que se encuentran Lagar da Cachada, Lagar de Fornelos, Mar de Frades, Pazo de Rubianes y Quinta Couselo.

Al igual que la cooperativa meañesa Paco & Lola, Adega Eidos, Adegas Galegas, Terra de Asorei, Valmiñor, Bodega Casa da Barca y Bodega Viña Cartín.

Día Europeo del Enoturismo en O Salnés / NOE PARGA

Para completarse la relación con As Laxas, Fillaboa, Martín Códax, Santiago Ruiz, Viña Nora, Vionta, Bouza de Carril, Señorío de Rubiós, Terras Gauda y Torre Penelas.

Pero en algunas de esas bodegas –además de en otras que no están en la relación– no solo se proponen visitas guiadas gratuitas, sino también actividades de pago mediante las que disfrutar de llamativas experiencias. Son las siguientes:

Gil Armada: aguardientes y licores.

La bodega cambadesa Gil Armada propone, para mañana desde las 12.00 horas, un recorrido por el emblemático Pazo de Fefiñáns y su destilería artesanal.

Esto permitirá a los asistentes, con un coste de 20 euros por persona, degustar cinco productos seleccionados, entre ellos aguardientes y licores con Indicación Geográfica Protegida.

«Alma de Señoráns», doce años en barrica.

Una de las opciones para el domingo, desde las 12.00 horas y por 30 euros, es la visita a la bodega Pazo de Señoráns, en Meis, donde se propone una visita guiada tanto a las instalaciones como al viñedo, la destilería, el pazo y la capilla.

Para completarlo todo con una cata de cuatro vinos y tres aguardientes: orujo, hierbas y «Alma de Señoráns», que es el destilado envejecido en barricas durante 12 años.

Un recorrido por los vinos y quesos de España.

En el Concello de Meaño se plantean actividades como las de Bodegas Vionta, que el domingo, desde las 10.00 horas, ofrece una visita a sus instalaciones y cata de tres de sus vinos de las DO Rías Baixas, Ribera del Duero y La Rioja.

Estarán maridados con quesos representativos de cada uno de esos territorios. El precio es de 24 euros por persona (adulto) y 10 euros para los niños de 7 a 17 años, que saborearán los quesos pero cambiarán el vino por agua. Los que tengan menos entran gratis.

El insólito maridaje del buen vino con el té.

Desde Ribadumia surge la propuesta «Armonía de vino, té y quesos gallegos». Como no podía ser de otro modo, es una idea de Pazo Quinteiro da Cruz, con su jardín de camelias como escenario.

Será mañana y el domingo, desde las 12.00 horas y por 38 euros, cuando pueda saborearse una sesión de té y albariño Rías Baixas maridado con quesos gallegos.

La bodega «de los lunares» madruga.

Paco & Lola, la bodega de Meaño que casi todos conocen por su característica botella de lunares, es una de las más madrugadoras.

Su Primavera de Puertas Abiertas comienza hoy mismo, a las 17.30 horas. Se repetirá el domingo, con el mismo horario, mientras que mañana se anuncia para las 13.30 horas.

En los tres caso con un precio de 22 euros por persona y una misma actividad: Un recorrido por la historia de esta cooperativa que se hace acompañar del maridaje de tres de sus vinos con otros tantos quesos gallegos.

Una fusión de albariño y espadeiro con Cabanillas.

La de Terra de Asorei es una de las propuestas más innovadoras. La visita a esta bodega comienza con una copa de su albariño Rías Baixas «1953 Pazo Torrado, a modo de bienvenida.

Continúa con un recorrido guiado por el centro histórico de Cambados, «siguiendo la estela de Ramón Cabanillas, la del albariño y la del espadeiro», una variedad con mucho que contar en esta empresa.

No faltará la cata de otros vinos de la misma, maridados con diversos productos locales, «al cobijo de los robles».

Todo ello hoy, a las 17.30 horas, o bien mañana y el domingo desde las once de la mañana. El precio es de 40 euros por persona.

Pazo Baión, de la mano de Condes de Albarei.

En la bodega Pazo Baión lanzan como propuesta para mañana, desde las 11.00 horas y por 30 euros, una visita a sus instalaciones y sus viñedos «para descubrir nuestra historia y disfrutar de una cata a ciegas de tres vinos», tanto de Pazo Baión como de su bodega hermana, Condes de Albarei.

Innovación y paisajes atlánticos.

Una de las opciones que pueden encontrarse en Meis con la Ruta del Vino es la de bodega Mar de Frades, que propone una cata de algunas de sus nuevas referencias «más premium».

Forma parte de la colección «Paisajes Atlánticos» y se trata de vinos de parcelas seleccionadas «con un alto perfil enológico».

La cita, mañana, a las 13.00 horas, con un precio de 60 euros por persona.

Bodegas Señorío de Rubiós, por partida doble.

La bodega pontevedresa Señorío de Rubiós participa con dos propuestas diferenciadas. Por un lado, Nande Hotel Natureza propone «Paisaje y cosmética natural», que incluye una visita guiada a la citada bodega y un taller de cosmética natural.

Por otra parte, Señorío de Rubiós organiza su propia jornada de enoturismo en familia, en este caso con un recorrido guiado a pie de 2,5 kilómetros por la ruta de senderismo de los Muiños do Xuliana.

Una caminata que se completa con una visita guiada a la bodega y una degustación de dos de sus vinos. Será el domingo, a las 10.00 horas, con un precio de 23 euros por persona.

Precios asequibles en el Museo de la Ciencia del Vino.

Al diseñar la primavera de Puertas Abiertas, la Ruta del Vino ha tenido en cuenta al Museo de la Ciencia del Vino, que ofrece visitas guiadas a sus instalaciones tanto hoy como mañana y el domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

La entrada individual tiene un coste de 5 euros para los adultos, 3 para los mayores de 65 años y 2 euros en el caso de menores de entre 6 y 18 años. El precio de la entrada en grupos de más de 15 personas es de 3, 2 y 1 euro, respectivamente.

Una degustación con mucho ritmo en «wine truck».

En Bodegas Valmiñor proponen una degustación de vinos y pinchos en su «wine truck». No faltará la música y se situará en el exterior de las instalaciones el domingo, a las 12.00 horas. El precio es de 7 euros por persona.