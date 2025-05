Dez colexios únense ante a grave caída de galegofalantes

Os equipos de dinamización lingüística dos centros escolares de O Salnés puxeron en marcha unha campaña específica para as Letras Galegas, para promover o uso do galego ante a preocupante caída de falantes entre as novas xeracións, algo que teñen constatado nas aulas, onde hai «unha porcentaxe baixísima».

O seu aspecto más visible é o reparto de chapas coas frases «Eu hoxe» e «en galego» para que, no medio, os estudantes sitúen unha acción ou verbo: falo, sinto, penso…

Un total de dez colexios sumáronse á iniciativa, consistente en que o seu respectivo alumnado luza esta chapa durante unha das semanas das Letras: do 12 ao 16 de maio ou do 19 ao 23.

É o mesmo deseño sempre, coa variación do nome do centro, e o obxectivo é que a leven «dentro e fóra do colexio facendo constar que durante eses días intentarán facer uso do galego nas súas interaccións escolares, sociais e familiares», para que «sexamos conscientes da necesidade de equilibrar a balanza» no seu emprego, non só durante a actividade lectiva, expuxeron dende a organización.

As comunidades participantes son as dos colexios de As Covas (Meaño), Portonovo, A Escardia (Vilagarcía), Viñagrande de Deiro (Vilanova), Conmeniño (O Grove), As Bizocas (O Grove), Sestelo de Baión (Vilanova), Antonio Magariños (Cambados), Nantes e a escola infantil cambadesa de A Pastora.

«Reverter a decadencia»

As mesmas fontes engaden que os equipos de dinamización lingüística crearon esta acción despois de manter reunións «en resposta á coñecida e preocupante realidade da disminución do uso da lingua galega» e coa intención de facer algo que «puidera axudar a visibilizar e reverter a decadencia» no seu emprego, tanto dentro das aulas como fóra delas.

Trátase de que «todos os días, logo de levantarnos, poñámonos a chapa e sexamos conscientes», din no comunicado.

A alerta xa saltou o ano pasado, cando o Instituto Galego de Estatística (IGE) publicou os datos que evidenciaron a situación, pois, por primeira vez, o castelán superou ao idioma propio de Galicia como o máis usado.

Tamén puxo de relevo outras cuestións alarmantes, como que un terzo dos nenos maiores de cinco anos casi non saben falar galego ou non o falan.