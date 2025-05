Los meañeses quieren tener médico

Decenas de vecinos de Dena (Meaño) y otras parroquias también afectadas, como Xil, Padrenda y Cobas, respondieron ayer a la convocatoria del BNG para manifestarse a las puertas del centro de salud de Coirón y denunciar que el médico de atención primaria no consulta desde antes de Semana Santa y que su baja está sin cubrir.

Los pacientes están siendo derivados al centro de salud de As Covas, lo que hace colapsar el servicio.

Los manifestantes corearon lemas como «Dena está en loita» o «Rueda escoita», y la portavoz y edil nacionalista Rosana Domínguez lamentó que «desde que esta situación se sufre en Dena, el alcalde Carlos Viéitez no ha movido un solo dedo para ayudar a solventar el problema, por temor a que se enfade Alfonso Rueda».

Un momento de la protesta. / T.H.

Por su parte, la portavoz de SOS Sanidade, Ana Belén Fernández, lamentó las «largas listas de espera que existen para ser atendidos por especialistas y, más aún, en atención psicológica».

La diputada del BNG Montse Prado, también presente, hizo hincapié en que «existe una maniobra clara del PP para desmantelar la sanidad pública en Galicia y favorecer la sanidad privada; maniobra que viene de años atrás y que se está evidenciando cada vez más».

Prado alentó a los presentes a «no dar por buena esta situación» y a «luchar en defensa de la sanidad pública».

Fue así como Rosana Domínguez avanzó que el BNG meañés no limitará su protesta a la concentración de ayer y que, si la situación no se reconduce con premura en Dena, el BNG no parará y convocará otras manifestaciones «en defensa del derecho a una atención sanitaria digna y pública para los vecinos».