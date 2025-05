El intercambio de casas se asienta en O Salnés: «Ahorras mucho dinero y te abre la mente»

Que un extraño duerma en tu cama, use tus cubiertos y se pasee como perico por su casa en la tuya propia, puede resultar violento para algunas personas. «¿Pero acaso en los hoteles no estás usando el mismo colchón y sábanas que otras personas?». Esta pregunta retórica pertenece a Victoria Penide López, cuya familia es veterana en una particular forma de irse de vacaciones: el intercambio de casas. No es nada nuevo, pero en España está ganando auge y también en O Salnés, donde hay una oferta que supera bien las 70 viviendas y que, solo en lo que va de 2025, ha registrado 1.673 pernoctaciones de este tipo, casi un 70% más con respecto al año pasado.

Este es el caso de HomeExchange, la plataforma líder mundial en la gestión de esta modalidad de viajar, con más de 33.100 miembros en España y 871 en Galicia, incluyendo los nueve concellos de la comarca arousana: Cambados (4), A Illa (8), O Grove (11), Meaño (1), Meis (2), Ribadumia (1), Sanxenxo (23), Vilagarcía (16) y Vilanova (6).

También por conciencia

Un alojamiento prácticamente gratuito es una de las cuestiones por las que gana popularidad. Este tipo de empresas cobran una cuota anual que, según el caso, va de los 70 a los 160 euros en concepto de seguro de cobertura de posibles, daños, mediación en conflictos y todo lo relacionado con la gestión de las comunidades, cuya principal exigencia es que la vivienda es la moneda de cambio.

«Con lo que pagas al año ya son, como mínimo, varias noches de hotel», cuenta Juan Fernández que junto a su pareja, Tania Alonso, lleva tres intercambios con su domicilio en Cambados. «Nos apuntamos hace un año buscando una alternativa a plataformas tipo Airnb, que al principio eran muy útiles, pero los precios han subido y están teniendo unos efectos perniciosos sobre el mercado del alquiler de la vivienda. No queremos contribuir a eso», explica.

Esta conciencia y que «en el global ahorras mucho dinero», también empujó a Victoria Penide, que lleva desde 2016 practicándolo y tiene en su haber más de 60 intercambios; los últimos desde su casa de Vilanova. Pero sobre todo, lo ve como una forma más genuina de conocer otros lugares: «Nuestra razón principal es que tus anfitriones te dejan referencias de gente de su barrio que está súper pendiente de ayudarte, de mostrarte visitas no turísticas, de indicarte a dónde ir a comprar el pescado para comer ese día... Es como vivir allí», resume.

Su marido y sus dos hijos de 12 y 14 años llegaron recientemente de Marruecos y han estado en Irlanda, Inglaterra, Italia, Berlín, Portugal... Mediante los diferentes tipos de intercambio, pues no siempre tienen que simultáneos y para estas cuestiones, las plataformas suelen contar con un sistema de puntuación según las características del inmueble (equipamiento, ubicación....) y las valoraciones logradas. De hecho, en su caso, ella es de Betanzos y pasan allí muchos fines de semana, en los que ofrecen su domicilio. Los hay hasta con coche, como han hecho ellos, que ya viajan así con amigos y familiares.

¿Y cómo se prepara uno para esto? Las plataformas siempre dan una serie de recomendaciones, tales como dejar espacio de almacenamiento, ropa de cama y baño suficiente, algún detallito... «Nosotros dejamos una botella de albariño y bueno, siempre haces una pequeña inversión en menaje textil y otras cosas, que ya tenemos para eso», explica Fernández, que ya ha estado en casas de Córdoba, Portugal y la Ribeira Sacra y ha recibido a gente de País Vasco y Cataluña.

Detalles

Los anfitriones de Vilanova lo viven aún más al límite: «Compartimos todo, sábanas y toallas incluidas, aunque renovamos con mucha frecuencia, claro. ¿Acaso en los apartamentos y hoteles no estás usando el mismo colchón y sábanas que otras personas?».

Esta familia también hace un pequeño gasto para realizar las limpiezas cuando salen los huéspedes y recomiendan la experiencia a todo el mundo: «Hasta ahora no conozco nadie que se haya bajado». En su caso hasta tienen muy abandonada la caravana que compraron porque «ya nunca fuimos mucho de ir de hoteles».

Juan y Tania también están encantados: «Los tres que hemos hecho fueron súper bien. Te cambia la forma de viajar. A veces elegimos destino según la disponibilidad de alojamientos en las fechas que podemos y no nos planteamos ir a un hotel porque siempre hay opción de un intercambio».

No obstante, el arousano reconoce que hay lugares muy turísticos donde se encuentran algunas dificultades según la época del año: «Por mi experiencia diría que son apartamentos turísticos y segundas residencias que en temporada alta los tienen ocupados por otras vías». Porque no solo hay intercambiadores «puros», por decirlo de algún modo, también existe este perfil de propietario, aunque es más escaso porque le resta beneficio económico.

«La primera vez quitamos lo de valor, pero te das cuenta de que ellos también corren el riesgo»

Los practicantes consultados por este diario destacan un buen funcionamiento de las plataformas en la resolución de incidencias e incluso pequeños daños. De hecho, reconocen que supone una garantía a la hora de abrir tu casa a extraños, aunque lo fundamental es que el riesgo es compartido. «Al principio nos daba un poco de reparo y la primera vez incluso quitamos cosas de valor, aunque no tenemos muchas –ríe–. Pero ahora dejamos todo igual, te das cuenta de que es gente que también deja sus casas y no tiene porqué venir con malas intenciones», cuenta Juan Fernández desde su hogar, en Cambados.

La joven pareja teletrabaja, así que, después de tres intercambios, se llevan los ordenadores y poco más. En el caso de Victoria Penide López ha podido probar en sus carnes que la cuota anual sirve para algo, sobre todo por una vez que hubo un malentendido con unas fechas y «lo resolvieron rápidamente, también te ayudan mucho», explica. Ambos son miembros de HomeExchange, que en la última Semana Santa –lo más vacacional antes del verano– propició en O Salnés 281 pernoctas; un 119% más respecto a la de 2024. Su incremento es similar en el total gallego, donde llegó a 2.686.

«Por estadística te puede tocar una mala experiencia, pero yo solo tuve una de 60»

Este modo de viajar surgió en los años 50 en Estados Unidos y las primeras comunidades organizadas se fundaron hace tres décadas, cuando un número ínfimo de hogares tenían internet en casa y todo funcionaba con envíos postales. Ahora España se ha convertido en un mercado importante, pero antes lo fue Francia, donde, al principio, estaban casi todos los alojamientos abiertos al intercambio en Europa.

Lo saben bien Victoria Penide y su pareja, que en estos años se han topado con «casoplones» dignos de las vacaciones de revista de las «celebrities». Ya les gustaba recibir a gente en su casa y esto fue un «descubrimiento fantástico» . En diez años y más de 60 intercambios «solo tuvimos una mala experiencia» con una huésped, por un tema de una gotera, pero es que «por estadística te puede tocar y siempre hay gente especial. No tiene nada que ver con el concepto».

En cuanto a su vivencia como inquilinos también recuerda un domicilio francés «más cochino de lo que esperaba», reconoce, pero «es que ni me atrevo a criticarlo porque, a ver los estándares de limpieza y orden van mucho con la persona y las culturas. Tienes que ir con la mente abierta, y esta manera de viajar, te la abre», matiza.