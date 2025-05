Dorna capitaliza os actos das Letras galegas na Illa de Arousa

A asociación cultural e deportiva Dorna volverá a capitalizar, un ano máis, as actividades do Día das Letras galegas que se celebrará o vindeiro sábado na Illa de Arousa. Como todos os anos, o centro neurálxigo da actividade vai a estar no peirao do Xufre, onde a Escola de Navegación Tradicional procederá ao bautizo de mar de dúas embarcacións, unha buceta e unha dorna que estiveron recuperando nos últimos meses, evitando que acabasen apodrecendo nunha praia ou queimadas nunha fogueira, pero haberá moito máis xa que a actividade comezará ás 12.00 cun pasarrúas desde a Escola de Pau, onde se atopa a sede da asociación, ata o Xufre, con parada no Regueiro para ofrecer unha actuación do grupo de danza. Unha vez no Xufre, procederase á lectura do pregón, paso previo á botadura dos barcos.

As actividades de Dorna non acabarán aí, xa que pola tarde, a partires das 18.00 horas, volverá a celebrarse un pasarrúas infantil desde a Escola de Pau ata O Regueiro. Unha vez alí haberá agasallos conmemorativos do Día das Letras Galegas aos máis pequenos e cantos populares co grupo de música de Dorna.