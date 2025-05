El Asorey de Cambados premia a la alumna que voló tan alto, que es jefa del espacio aéreo

Mariña Álvarez Borrageiros volvió ayer a pisar el IES Francisco Asorey de Cambados casi veinte años después de haberlo dejado, pero «siempre es un gusto volver», declaró. No solo porque era para recoger el premio «SonDosNosos», que cada año entrega a un alumno destacado, sino porque «aquí pasé muy buenos ratos».

La ingeniera aeronáutica es hoy jefa del área de Política de Espacio Aéreo del Gobierno español, el departamento que supervisa todo lo relacionado con su definición y operativa. Pero sobre todo se ha convertido en «un modelo para las nuevas generaciones, con una extraordinaria trayectoria académica y profesional con la cual contribuye a dejar un mundo mejor,», como indicaron las estudiantes que ejercieron de presentadoras en el acto de entrega.

La cita empezó repasándola, empezando por sus inicios en sus aulas, donde ya despuntaba: «Siempre, siempre, sacaba muy buenas notas». Su sueño era convertirse en astronauta y así acabó en Madrid, estudiando la carrera que hoy es el Grado de Ingeniería Aeroespacial. Pero la niña de sobresalientes, que llegó a un acuerdo con sus padres para sacarse un dinerillo por cada diez logrado y que podía haberlos arruinado, de haber pedido una suma mayor, se topó con una dura formación.

Joven y mujer

El primer año solo aprobó una asignatura y de su promoción, 200 estudiantes abandonaron. Pensó en dejarlo, pero siguió adelante y ya en 2013 entraba como becaria y luego trabajadora en una importante empresa dedicada a la producción de elementos para aviones. Ayer comentaba que su juventud no ayudó frente a compañeros casi con tantos años de experiencia como los suyos de vida –tenía 24–. Un problema de confianza que superó como sucede en estos casos: un poco de tiempo y valía.

No obstante, a preguntas de los asistentes reconoció que ser mujer en un «mundo de hombres» también fue un hándicap: «Parece como que tienes que demostrar más que los demás y tienes que andar poniendo cara de mala leche para mandar. Y es cierto que, en comparación con compañeros míos, en la misma situación (jóvenes, recién llegados...), les fue más sencillo».

No fue lo único. No ocultó que tuvo un jefe «muy malo que pensaba que las mujeres no podían llegar a nada más». Así que, aunque estaba haciendo realidad su pasión, empezó a ver que vivir así, y las 24 horas del día pegada a un teléfono, no le compensaba y decidió opositar.

En 2020 consiguió plaza en el cuerpo de ingenieros donde ha llegado a un cargo de mucha responsabilidad, pero reconoce que la administración se aplica el cuento en el tema de la conciliación, y ahora es más consciente porque pronto será madre.

Antiguos profesores indicaron que dejó un «recuerdo imborrable» e incluso se hicieron peticiones: «Que se hagan aviones más respetuosos con el medio ambiente», como planteó Adela Leiro. Al acto también asistió el edil de Ensino, Liso González, quien destacó la «enseñanza positiva» que deja Mariña: que redefinir metas, nunca es un fracaso.