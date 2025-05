A Sinas ábrelle a porta ao galego entre a mocidade de Castela e León

As Sinas acolle esta semana a alumnado de Primaria de varios centros do Bierzo, en Castela e León nunha nova edición de estadías organizadas no marco do programa de promoción do galego desenvolvido polo goberno de Castela e León e a Xunta nos territorios limítrofes con Galicia que manteñen viva a lingua.

Esta semana son 70 os rapaces que cursan lingua galega como parte do convenio vixente desde 2006 entre o Executivo galego e o castelán leonés. Esta proposta extraescolar, complementaria ás horas lectivas, impulsa a convivencia durante dous días nunha contorna natural privilexiada, onde os participantes gozan dun tempo de lecer, formación e dinamización cultural coa lingua galega como vehículo de expresión, aprendizaxe e relación. Ata alí acudiu hoxe o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, xunto con outros responsables da Xunta, para pór en valor o traballo que se está facendo desde a Administración autonómica ao abeirodo do pacto pola lingua «co obxectivo de impulsar e prestixiar o uso do galego en todos os ámbitos da sociedade e entre todos os grupos de idade, especialmente a xuventude». Neste contexto, fixo referencia á proxección exterior da lingua galega noutras zonas nas que se fala ou existe un alto grao de comprensión, como é o caso das áreas limítrofes con Galicia ou mesmo en Europa e América. «É unha das liñas estratéxicas que se están a abordar nas mesas de traballo creadas para a renovación do Plan Xeral de Normalización da lingua galega», puntualizou.

Tal e como lembrou, ademais destas accións, no marco deste proceso tamén se está a desenvolver un paquete de medidas inmediatas que inclúen actividades formativas para colectivos específicos como o da sanidade, a xustiza, a mocidade ou para persoas provenientes do exterior e asentadas en Galicia. Ou a creación dun selo que recoñeza o compromiso das empresas e que poderá terse en conta en convocatorias e procedementos. A programación da estadía inclúe actividades deportivas como caiac, tiro con arco ou paddle surf, así como dinámicas de grupo, xogos tradicionais, visitas culturais e unha velada específica arredor da lingua galega. O obxectivo éfomentar o uso do idioma econstruír vínculos entre o alumnado galegofalante e neofalante, fortalecendo o respecto pola lingua