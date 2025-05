Luis Arosa expulsa del pleno al popular Cañón al negarse a cambiar de escaño

Parecía un pleno prácticamente de mero trámite, pero la sesión que ayer se celebraba en A Illa fue dinamitada nada más iniciarse. El motivo, el cambio de ubicación del candidato del Partido Popular e integrante de los no adscritos, Matías González Cañón. Desde que se conformó la corporación, el conservador se había sentado siempre al lado o en el centro de ese grupo, algo que el grupo de gobierno decidió cambiar ya que, en mandatos anteriores, los no adscritos se sentaron en la otra punta de la sala. El alcalde, Luis Arosa, le entregó el requerimiento a Cañón nada más iniciarse la sesión y este estalló: «Eu para alí non vou ¿Usted me está mandando cambiar de sitio? Voy a tener que darle la razón a su socio, que le llamó pequeño dictador» a lo que añadió que «para arreglar los conflictos vecinales, los dos se pasan la patata caliente, pero para tonterías y meniñadas si que se entienden bien».

Fue en ese momento cuando Arosa comenzó a llamarle al orden, pero Cañón decidió seguir: «A ustedes no debe gustarles verme la cara y yo cuando hablo miro a la cara de la gente, algo que no quieren». Añadió que «lo único que buscan con este cambio de sitio es humillarme y castigarme» y responsabilizó a los seis ediles del grupo de gobierno por hacerlo o consentirlo, además de recordar que «lo que le importa a nuestros vecinos es lo que se debate aquí, no donde me siento». Arosa volvió a llamarle al orden en varias ocasiones más hasta que lo expussó, aunque Cañón se quedaría en primera fila el resto de la sesión.

No menos duro que Cañón fue el portavoz del PP, Miguel Pa, que acusó al bipartito de retorcer las normas y volvió a recordar lo ocurrido en el turno de ruegos y preguntas, donde exigió conocer los motivos por los que, transcurridos dos años del mandato, «deciden cambiar a mi compañero de lugar».

Esgrimió el articulo 89 de la Ley de Bases de Régimen Local, en la que se explica que la colocación de los grupos se «determinará por el presidente, pero escuchados todos los portavoces, teniendo preferencia la lista que obtuvo el mayor número de votos y facilitando el recuento de votos ¿Usted habló conmigo? ¿Funciona mejor esto cambiándonos? Esto es un acoso y un intento de humillar a Matías, y por ende, a todos nosotros, por lo que va a haber muchos problemas».

Tras insistirle sobre los motivos, Luis Arosa explicó que el cambio se comunicó a principios de año y que el motivo «es muy fácil, no pertenece al Partido Popular, es no adscrito y esos concejales siempre se sentaron en el otro lado de la sesión plenaria».

Avenida de Castelao

Entre las cuestiones que saltaron en ese punto también destaca la noticia de que el parking de la avenida de Castelao, una de las zonas de estacionamiento más importantes del casco urbano, se ha cerrado después de no haber alcanzado un acuerdo sobre el precio del alquiler con los propietarios. De hecho, en el día de ayer, ya se encontraba cerrado una gran parte y Arosa se comprometió a que el espacio que le corresponde al Concello se mantendrá activo para una veintena de vehículos.